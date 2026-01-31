ME piłkarzy ręcznych: Dania - Niemcy. Kto wygrał? Jaki wynik?

Piłka ręczna

Dania - Niemcy to obsada tegorocznego finału mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych i zarazem powtórka z ostatniego finału igrzysk olimpijskich w Paryżu, w którym znacznie lepsi okazali się Skandynawowie. Kto wygrał finał ME piłkarzy ręcznych Dania - Niemcy? Jaki wynik meczu Dania - Niemcy?

Piłkarz ręczny w białej koszulce z numerem 15 trzyma piłkę w rękach.
fot. PAP
Niemcy mierzą się z Danią w finale mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych

Duńczycy w półfinale pokonali Islandię 31:28, natomiast Niemcy na tym samym etapie zwyciężyli Chorwację również 31:28. Co ciekawe, obie reprezentacje miały już okazję do rywalizacji ze sobą w tym turnieju w ramach drugiej fazy grupowej. W niej Skandynawowie wygrali 31:26.

 

Dla naszych zachodnich sąsiadów była to druga porażka w tym turnieju, bo wcześniej ulegli Serbii 27:30. Z kolei ekipa z kraju Hamleta raz schodziła z parkietu pokonana, uznając wyższość Portugalii 29:31.

 

Na poprzednim Euro w 2024 roku najlepsza okazała się Francja, która w finale pokonała Danię 33:31, natomiast brązowy medal zdobyli Szwedzi po triumfie nad Niemcami 34:31. Duńczycy kontynuują medalową passę, ponieważ w 2022 roku sięgnęli po brąz.

Kto wygrał mecz Dania - Niemcy? Jaki wynik meczu?

Finał tegorocznych mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych został zaplanowany na niedzielę 1 lutego o godz. 18:00. Wynik spotkania pojawi się na naszej stronie tuż po jego zakończeniu.

KN, Polsat Sport
