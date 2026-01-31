Niespodzianka w Poznaniu! Domowa porażka Lecha w PKO BP Ekstraklasie

Lech Poznań przegrał z Lechią Gdańsk w sobotnim meczu PKO BP Ekstraklasy. Goście niespodziewanie wygrali 3:1.

Piłkarze w niebieskich i zielonych strojach rywalizują o piłkę na boisku.
Lech Poznań przegrał z Lechią Gdańsk w sobotnim meczu PKO BP Ekstraklasy.

Goście wyszli na prowadzenie już w drugiej minucie za sprawą trafienia Tomasza Neugebauera. Do remisu doprowadził Irańczyk Ali Gholizadeh, ale później strzelili już tylko zawodnicy z Gdańska. Ponowne prowadzenie Lechii samobójczym trafieniem dał Chorwat Antonio Milić, a wynik ustalił Słowak Tomas Bobcek.

 

W dotychczasowych 18 meczach "Kolejorz" zdobył 26 punktów, natomiast Lechia ma na swoim koncie 23 oczka po 19 kolejkach. Ekipie z Gdańska odjęto jednak pięć punktów w związku z zaległościami finansowymi.

 

We wcześniejszych sobotnich meczach PKO BP Ekstraklasy Górnik Zabrze pokonał Piasta Gliwice, natomiast Widzew Łódź przegrał u siebie z Jagiellonią Białystok.

 

Lech Poznań - Lechia Gdańsk 1:3 (1:1)
Bramki: Ali Gholizadeh 26 - Tomasz Neugebauer 2, Antonio Milić 47 (gol samobójczy), Tomas Bobcek 55

BS, Polsat Sport, PAP
