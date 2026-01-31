Pechowa kontuzja. Polska siatkarka została odwieziona do szpitala (WIDEO)

W sobotnim spotkaniu Tauron Ligi siatkarek BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała pokonał Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:1. Bielszczanki kończyły mecz bez swojej podstawowej rozgrywającej. Wiktoria Szewczyk doznała kontuzji w pierwszym secie.

Siatkarki na boisku podczas meczu, jedna z nich leży na parkiecie, obok niej stoją inne zawodniczki i personel.
fot. Polsat Sport
Wiktoria Szewczyk doznała kontuzji w meczu z Pałacem Bydgoszcz.

Przy stanie 12:5 w pierwszym secie Wiktoria Szewczyk upadła na parkiet i nie była w stanie kontynuować gry. Po chwili została zniesiona z boiska, a później odwieziona do szpitala. Zastąpiła ją Agata Michalewicz. W trakcie drugiego seta spiker w hali poinformował, że kontuzjowana siatkarka ma podkręconą kostkę. Nie wiadomo, jak długo będzie musiała pauzować.

 

Po meczu trener Bielszczanek Bartłomiej Piekarczyk nie umiał odpowiedzieć na pytanie czy klub będzie się starał pozyskać nową rozgrywającą. Ma on nadzieję, że Szewczyk szybko wróci do zdrowia.

 

– Po tym spotkaniu najbardziej cieszy wynik. Na pewno nasza gra pozostawiała wiele do życzenia. Graliśmy niedokładnie, a świetne akcje były przeplatane bardzo słabymi. Oczywiście najbardziej smuci kontuzja Wiktorii – powiedział szkoleniowiec.

 

Dziesiąta wygrana siatkarek BKS. Kontuzja rozgrywającej

 

Przed spotkaniem Piekarczyk otrzymał pamiątkową statuetkę. 23 stycznia we Wrocławiu po raz 200. prowadził BKS jako trener, wliczając w to mecze we wszystkich rozgrywkach.

 

W tabeli jego podopieczne zajmują czwarte miejsce z dorobkiem 29 punktów. Kolejny mecz rozegrają w środę. W rewanżowym meczu rundy play off Pucharu CEV zmierzą się na wyjeździe z drużyną Reale Mutua Fenera Chieri’76. Pierwszy mecz przegrały 0:3.

RM, Polsat Sport, PAP
