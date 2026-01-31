PKO BP Ekstraklasa: Górnik Zabrze - Piast Gliwice. Relacja live i wynik na żywo

Górnik Zabrze od początku sezonu w Ekstraklasie prezentował się znakomicie. Pod koniec roku miał jednak kryzys i zakończył zmagania z czterema meczami bez zwycięstwa. Mimo to najwyraźniej okres przygotowawczy pozwolił drużynie odbudować pewność siebie.

Przed piłkarzami Michala Gasparika świetna okazja na udany start, gdyż zmierzą się oni z Piastem Gliwice. Na stadionie ma pojawić się ponad 20 tys. kibiców.

- W domu chcemy grać na swoich warunkach, mieć spotkanie pod kontrolą - przyznał na konferencji prasowej. - Chcemy grać z dobrą energią, emocjami, pokazać jakość. Rywale są dobrze przygotowani, system ich nowego trenera Daniela Myśliwca jest już mocny - dodał.

Daniel Myśliwiec, który przejął zespół pod koniec października i przywrócił wiarę w utrzymanie, ma konkretne plany na zbliżające się miesiące.

- Moim następnym celem (na wiosnę - red.) jest osiągnięcie pułapu siedmiu zwycięstw (jesienią zespół wygrał pięć spotkań - red.). My nie chcemy "jakoś" się utrzymać, przetrwać. Nasza idea jest taka, by cały czas konsekwentnie się rozwijać - wyznał na konferencji prasowej.

Nie można wykluczyć, że na boisku zobaczymy nowych zawodników obu drużyn. Do Górnika dołączyli przecież m.in. Paweł Bochniewicz czy Michał Rakoczy. Z kolei kontrakt z Piastem podpisał Elton Fikaj.

Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - Piast Gliwice na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 14:45.

HP, PAP