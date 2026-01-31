PKO BP Ekstraklasa: Lech Poznań - Lechia Gdańsk. Relacja live i wynik na żywo

Lech Poznań przystąpi do tego spotkania po intensywnym okresie przygotowawczy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Choć oba zespoły są niezwykle skuteczne, trener gospodarzy nie spodziewa się zbyt dużo goli.

ZOBACZ TAKŻE: Świetne mecze Polaków w Lidze Europy! Zagraniczne media pod wrażeniem

- W pierwszych meczach po dłuższej przerwie drużyny mają czasami kłopoty ze znalezieniem swojego rytmu. Brakuje jakości w finalizowaniu akcji - przyznał Niels Frederiksen, cytowany przez PAP.

Fani Lecha mają duże powody do zadowolenia, gdyż po kontuzjach do kadry meczowej wracają Szwed Patrik Walemark i Islandczyk Gisli Thordarson. Nie ma zatem wątpliwości, że to gigantyczne wzmocnienia poznańskiego klubu.

Lechia Gdańsk przygotowywała się do rozgrywek w Turcji. John Carver cieszy się, że w pierwszym meczu po przerwie jego zespół zagra z mistrzem Polski.

- Gramy z klubem o wielkiej tradycji i renomie, dlatego nasza motywacja jest podwójna. Mam tylko nadzieję, że nie będzie to tak szalone spotkanie, jak w Gdańsku. A kiedy ma się takiego napastnika jak Tomas Bobcek, który zanotował hat-tricka, to trzeba odnieść zwycięstwo - zapewnił na przedmeczowej konferencji prasowej.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lech Poznań - Lechia Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 20:15.

HP, PAP