PKO BP Ekstraklasa: Lech Poznań - Lechia Gdańsk. Relacja live i wynik na żywo
Lech Poznań - Lechia Gdańsk to mecz w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Lech Poznań - Lechia Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o godzinie 20:15.
Lech Poznań przystąpi do tego spotkania po intensywnym okresie przygotowawczy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Choć oba zespoły są niezwykle skuteczne, trener gospodarzy nie spodziewa się zbyt dużo goli.
- W pierwszych meczach po dłuższej przerwie drużyny mają czasami kłopoty ze znalezieniem swojego rytmu. Brakuje jakości w finalizowaniu akcji - przyznał Niels Frederiksen, cytowany przez PAP.
Fani Lecha mają duże powody do zadowolenia, gdyż po kontuzjach do kadry meczowej wracają Szwed Patrik Walemark i Islandczyk Gisli Thordarson. Nie ma zatem wątpliwości, że to gigantyczne wzmocnienia poznańskiego klubu.
Lechia Gdańsk przygotowywała się do rozgrywek w Turcji. John Carver cieszy się, że w pierwszym meczu po przerwie jego zespół zagra z mistrzem Polski.
- Gramy z klubem o wielkiej tradycji i renomie, dlatego nasza motywacja jest podwójna. Mam tylko nadzieję, że nie będzie to tak szalone spotkanie, jak w Gdańsku. A kiedy ma się takiego napastnika jak Tomas Bobcek, który zanotował hat-tricka, to trzeba odnieść zwycięstwo - zapewnił na przedmeczowej konferencji prasowej.
Relacja live i wynik na żywo meczu Lech Poznań - Lechia Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 20:15.