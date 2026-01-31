PKO BP Ekstraklasa: Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok. Relacja live i wynik na żywo

Widzew Łódź ma za sobą bardzo słabą pierwszą część sezonu. Mimo to podczas zimowego okienka dokonał imponujących transferów, które mają sprawić, że runda wiosenna będzie zupełnie inna. Do drużyny dołączyli m.in. Przemysław Wiśniewski, Lukas Lerager czy Osman Bukari, który został pozyskany za rekordowe 5,5 mln euro.

Igor Jovicević zaznaczył, że Widzew chce rozpocząć nowy rok od zwycięstwa.

- To będzie trudny mecz przeciwko dobrze zorganizowanej drużynie, ze swoim stylem i wyróżniającymi się zawodnikami. Jagiellonia od dawna gra razem, od trzech lat ma tego samego trenera. Jej styl to gra krótkimi podaniami, wertykalna. (...) Jesteśmy jednak gotowi do tej konfrontacji - oznajmił szkoleniowiec.

Jagiellonia będzie musiała radzić sobie przede wszystkim bez Oskara Pietuszewskiego, który został sprzedany do FC Porto. Udało się za to podpisać umowy z 22-letnim Portugalczykiem Guilherme Montoią oraz z 21-letnim reprezentantem Bośni i Hercegowiny Samedem Bazdarem.

- Niektórzy zawodnicy muszą od razu wskoczyć do składu, inni przychodzą po to, żeby zwiększyć rywalizację na pozycji - wyjaśnił Adrian Siemieniec.

Mimo to uważa, że zespół będzie gotowy na rywala. - W jakim składzie wyjdzie Widzew, na jakie ustawienie zdecyduje się jego trener, na to wpływu nie mamy. Ale przygotowujemy zespół na każdy wariant - dodał Siemieniec.

Relacja live i wynik na żywo meczu Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek w sobotę 17:30.

HP, PAP