W szóstej kolejce tego sezonu na wyjeździe lepsi okazali się siatkarze z Jastrzębia-Zdroju. "Jurajscy Rycerze" mają im więc coś do udowodnienia.

Obecnie w tabeli wyżej plasują się zawodnicy prowadzeni przez Michała Winiarskiego. W 16 meczach zgromadzili 33 punkty. Jastrzębianie po 17 spotkaniach mają ich 28.

Relacja live i wynik na żywo meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

KP, Polsat Sport