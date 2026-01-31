PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 19. kolejki (WIDEO)

Dziewiętnastą kolejkę zainaugurowało starcie PGE GiEK Skra Bełchatów - InPost ChKS Chełm. Bełchatowianie przegrali 1:3, notując piątą ligową porażkę z rzędu. Siatkarze beniaminka wywalczyli cenne punkty. Barkom Każany Lwów przegrywał już 0:2, ale odwrócił losy meczu z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle i triumfował w tie-breaku (15:11).

W jedynym sobotnim spotkaniu JSW Jastrzębski Węgiel przegrał z Aluron CMC Wartą Zawiercie 0:3. Jurajscy Rycerze rozegrali bardzo dobre spotkanie, a najlepszym zawodnikiem meczu został wracający do gry Bartosz Kwolek.

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze rywalizuje czternaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczy awans do fazy play-off.

Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 19. kolejki PlusLigi:

2026-01-30: PGE GiEK Skra Bełchatów - InPost ChKS Chełm 1:3 (25:12, 22:25, 24:26, 23:25)

2026-01-30: Barkom Każany Lwów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:2 (21:25, 23:25, 25:14, 25:23, 15:11)

2026-01-31: JSW Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (16:25, 22:25, 20:25)

2026-02-01: Asseco Resovia Rzeszów - Bogdanka LUK Lublin (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-02-01: Energa Trefl Gdańsk - PGE Projekt Warszawa (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-02-01: Indykpol AZS Olsztyn - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa (niedziela, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-02-02: Ślepsk Malow Suwałki - Cuprum Stilon Gorzów (poniedziałek, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport