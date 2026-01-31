Pogromcy Zielińskiego zatrzymani w finale. Tytuł nie dla nich

Amerykanin Christian Harrison i Brytyjczyk Neal Skupski wygrali deblową rywalizację w Australian Open. W finale w Melbourne pokonali australijskich tenisistów Jasona Kublera i Marca Polmansa 7:6 (7-4), 6:4.

Dwóch mężczyzn całuje puchar po zwycięstwie w finale turnieju tenisowego.
fot. AFP
Neal Skupski i Christian Harrison celebrują swoje zwycięstwo w Australian Open

To drugi w karierze deblowy tytuł wielkoszlemowy Skupskiego i pierwszy Harrisona.

 

W tegorocznym AO z Polaków w męskiej grze podwójnej rywalizował Jan Zieliński, którego partnerem był Luke Johnson. Polsko-brytyjska para odpadła w półfinale, po porażce z Kublerem i Polmansem.

 

Christian Harrison/Neal Skupski  - Jason Kubler, Marc Polmans 7:6 (7-4), 6:4

