Pogromcy Zielińskiego zatrzymani w finale. Tytuł nie dla nich
Amerykanin Christian Harrison i Brytyjczyk Neal Skupski wygrali deblową rywalizację w Australian Open. W finale w Melbourne pokonali australijskich tenisistów Jasona Kublera i Marca Polmansa 7:6 (7-4), 6:4.
Neal Skupski i Christian Harrison celebrują swoje zwycięstwo w Australian Open
To drugi w karierze deblowy tytuł wielkoszlemowy Skupskiego i pierwszy Harrisona.
W tegorocznym AO z Polaków w męskiej grze podwójnej rywalizował Jan Zieliński, którego partnerem był Luke Johnson. Polsko-brytyjska para odpadła w półfinale, po porażce z Kublerem i Polmansem.
Christian Harrison/Neal Skupski - Jason Kubler, Marc Polmans 7:6 (7-4), 6:4
