Pogromcy Zielińskiego zatrzymani w finale. Tytuł nie dla nich

To drugi w karierze deblowy tytuł wielkoszlemowy Skupskiego i pierwszy Harrisona.

ZOBACZ TAKŻE: Finał Australian Open rozstrzygnięty! Mecz zamknięty w dwóch setach

W tegorocznym AO z Polaków w męskiej grze podwójnej rywalizował Jan Zieliński, którego partnerem był Luke Johnson. Polsko-brytyjska para odpadła w półfinale, po porażce z Kublerem i Polmansem.

Christian Harrison/Neal Skupski - Jason Kubler, Marc Polmans 7:6 (7-4), 6:4