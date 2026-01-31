Polscy skoczkowie wracają do rywalizacji

Piątkowy konkurs drużyn mieszanych na Muehlenkopfschanze wygrali Słoweńcy przed Niemcami i Japończykami. Biało-Czerwoni nie startowali. Do Willingen nie przyjechali reprezentanci Polski, którzy przygotowują się do startu w igrzyskach olimpijskich: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Anna Twardosz i Pola Bełtowska.

Sobotnie kwalifikacje mężczyzn rozpoczną się o godzinie 11:45. Konkurs indywidualny kobiet zaplanowano na 13:15, a mężczyzn na 16:00.

Puchar Świata w Willingen odbywa się od 1995 roku. Zwycięzcą pierwszych zawodów był Austriak Andreas Goldberger. Czterokrotnie triumfował tu Norweg Halvor Egner Granerud - po dwa razy w 2021 i 2023 roku. Po trzy zwycięstwa mają Japończyk Noriaki Kasai oraz Stoch. Przed rokiem najlepszy okazał się Austriak Daniel Tschofenig, który sięgnął później po Kryształową Kulę.

W 2001 roku Adam Małysz zajął tu drugie i pierwsze miejsce. Skoczył 151,5 m i przez cztery lata był rekordzistą Muehlenkopfschanze. Jego osiągnięcie poprawił Fin Janne Ahonen, który uzyskał 152 m. Na podium w Willingen spośród Polaków stawali także Żyła i Kubacki. Często były tu organizowane konkursy drużynowe. Polacy triumfowali dwukrotnie - w 2017 i 2019 roku.

Muehlenkopfschanze jest największą z dużych skoczni narciarskich na świecie. Nazywana jest "małym mamutem". Jej punkt K wynosi 130 m, a rozmiar - 147 m. Obecny rekord - 155,5 m - należy do Norwega Johanna Andre Forfanga. Najdłuższy skok oddał jednak Słoweniec Timi Zajc, który w 2023 roku nie ustał próby na 161,5 m.