Reprezentant Polski zmieni klub? Chce go były trener Legii

Krystian NatońskiPiłka nożna

Filip Marchwiński od 2024 roku jest piłkarzem włoskiego Lecce, ale ma problem z przebiciem się do podstawowego składu. Niewykluczone, że niebawem zmieni pracodawcę. Zainteresowani jego pozyskaniem są działacze Udinese, którego trenerem jest były szkoleniowiec Legii Warszawa, Kosta Runjaić.

Piłkarz w białej koszulce z numerem 10 i czerwonych spodenkach prowadzi piłkę na boisku.
fot. Cyfrasport
Filip Marchwiński zmieni niebawem klub?

23-latek zaistniał jako zawodnik Lecha Poznań, dla którego rozegrał 166 meczów, w których zdobył 28 bramek i zanotował 11 asyst. Dobra postawa pomocnika przykuła uwagę Lecce, które pozyskało go w 2024 roku za trzy miliony euro.

 

Niestety, dwukrotny reprezentant Polski wystąpił zaledwie w kilku spotkaniach w ekipie z Italii. W poprzednim sezonie doznał bolesnej i długotrwałej kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych. Wrócił do gry kilka tygodni temu, ale nie może przekonać do siebie szkoleniowca.

 

ZOBACZ TAKŻE: Złe wieści ws. Lewandowskiego. Koniec złudzeń?

 

Według doniesień włoskich mediów, zainteresowanie Marchwińskim wyraża Udinese. Na razie trwa sondowanie potencjalnego transferu, bo Polak ma ważny kontrakt z Lecce do końca czerwca 2028 roku. Szkoleniowcem "Udine" jest dobrze znany w Polsce Kosta Runjaić, co może okazać się czynnikiem determinującym w sprawie pozyskania 23-latka. W ekipie niemieckiego szkoleniowca są już Adam Buksa i Jakub Piotrowski.

 

Lecce w tym sezonie Serie A walczy o utrzymanie, mając tylko punkt przewagi nad strefą spadkową. Z kolei Udinese plasuje się w środku stawki.

Polsat Sport
FILIP MARCHWIŃSKIKOSTA RUNJAIĆLECCEPIŁKA NOŻNASERIE AUDINESEWŁOCHY
