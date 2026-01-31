Reprezentant Polski zmieni klub? Chce go były trener Legii
Filip Marchwiński od 2024 roku jest piłkarzem włoskiego Lecce, ale ma problem z przebiciem się do podstawowego składu. Niewykluczone, że niebawem zmieni pracodawcę. Zainteresowani jego pozyskaniem są działacze Udinese, którego trenerem jest były szkoleniowiec Legii Warszawa, Kosta Runjaić.
23-latek zaistniał jako zawodnik Lecha Poznań, dla którego rozegrał 166 meczów, w których zdobył 28 bramek i zanotował 11 asyst. Dobra postawa pomocnika przykuła uwagę Lecce, które pozyskało go w 2024 roku za trzy miliony euro.
Niestety, dwukrotny reprezentant Polski wystąpił zaledwie w kilku spotkaniach w ekipie z Italii. W poprzednim sezonie doznał bolesnej i długotrwałej kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych. Wrócił do gry kilka tygodni temu, ale nie może przekonać do siebie szkoleniowca.
Według doniesień włoskich mediów, zainteresowanie Marchwińskim wyraża Udinese. Na razie trwa sondowanie potencjalnego transferu, bo Polak ma ważny kontrakt z Lecce do końca czerwca 2028 roku. Szkoleniowcem "Udine" jest dobrze znany w Polsce Kosta Runjaić, co może okazać się czynnikiem determinującym w sprawie pozyskania 23-latka. W ekipie niemieckiego szkoleniowca są już Adam Buksa i Jakub Piotrowski.
Lecce w tym sezonie Serie A walczy o utrzymanie, mając tylko punkt przewagi nad strefą spadkową. Z kolei Udinese plasuje się w środku stawki.