Sabalenka wypaliła ws. wielkiej gwiazdy! "To jej decyzja"

Julian CieślakTenis

Amerykanka Serena Williams nie wyklucza swojego powrotu do zawodowego tenisa. Teraz sprawę skomentowała liderka rankingu WTA, Aryna Sabalenka. - Fajnie będzie ją zobaczyć - stwierdziła Białorusinka.

Serena Williams i Aryna Sabalenka, dwie tenisistki
fot. PAP/Abaca
Aryna Sabalenka, w kółeczku Serena Williams

Początkiem grudnia okazało się, że Serena Williams ponownie figuruje na liście ITIA. Amerykanka dołączyła do programu antydopingowego, co wówczas wywołało lawinę spekulacji dotyczących powrotu 44-latki do zawodowego tenisa.

 

Williams szybko zdementowała jednak informacje o jej ponownym pojawieniu się w tourze.

 

"O rany, ludzie, nie wrócę. To istne szaleństwo" - napisała w mediach społecznościowych.

 

W ostatnich dniach Williams ponownie zabrała głos w tej sprawie. Tym razem wyraziła się w nieco innym tonie.

 

- Bawię i cieszę się życiem. To nie jest kwestia "tak" czy "nie". Nie wiem, po prostu zobaczę, co się wydarzy - stwierdziła 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa w programie telewizyjnym "Today".

 

Teraz do całej sytuacji odniosła się liderka rankingu WTA, Aryna Sabalenka. Białorusinka podchodzi do wszystkiego z entuzjazmem.

 

- To niesamowite. Słyszałam, że cieszy się życiem. Cokolwiek daje jej radość, cieszę się z jej szczęścia. Jeśli chce wrócić, to jej decyzja. Będzie fajnie zobaczyć ją z powrotem w tourze. Ma charakter. Jest zabawna. Będzie super - powiedziała Sabalenka na konferencji prasowej podczas Australian Open.

ARYNA SABALENKAINNESERENA WILLIAMSTENISWTAWTA TOUR
