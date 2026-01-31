Sabalenka wypaliła ws. wielkiej gwiazdy! "To jej decyzja"

Początkiem grudnia okazało się, że Serena Williams ponownie figuruje na liście ITIA. Amerykanka dołączyła do programu antydopingowego, co wówczas wywołało lawinę spekulacji dotyczących powrotu 44-latki do zawodowego tenisa.

Williams szybko zdementowała jednak informacje o jej ponownym pojawieniu się w tourze.

"O rany, ludzie, nie wrócę. To istne szaleństwo" - napisała w mediach społecznościowych.

W ostatnich dniach Williams ponownie zabrała głos w tej sprawie. Tym razem wyraziła się w nieco innym tonie.

- Bawię i cieszę się życiem. To nie jest kwestia "tak" czy "nie". Nie wiem, po prostu zobaczę, co się wydarzy - stwierdziła 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa w programie telewizyjnym "Today".

Teraz do całej sytuacji odniosła się liderka rankingu WTA, Aryna Sabalenka. Białorusinka podchodzi do wszystkiego z entuzjazmem.

- To niesamowite. Słyszałam, że cieszy się życiem. Cokolwiek daje jej radość, cieszę się z jej szczęścia. Jeśli chce wrócić, to jej decyzja. Będzie fajnie zobaczyć ją z powrotem w tourze. Ma charakter. Jest zabawna. Będzie super - powiedziała Sabalenka na konferencji prasowej podczas Australian Open.