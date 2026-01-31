Sabalenka zareagowała po porażce. Po tych słowach kibice nie wytrzymali
Aryna Sabalenka ma za sobą kolejny słodko-gorzki finał turnieju wielkoszlemowego w karierze. Po dotarciu do finału Białorusinka musiała uznać wyższość Jelenie Rybakinie. Po ostatniej piłce widać było duże rozgoryczenie na jej twarzy. Słowa, które wypowiedziała wywołały na trybunach wymowną reakcję.
Sabalenka liczyła na trzeci triumf na Australian Open, a piąty w zmaganiach wielkoszlemowych. Był to jej czwarty finał z rzędu na kortach w Melbourne, ale po zwycięstwach w latach 2023-2024, rok temu przegrała z Madison Keys, a tym razem uległa Rybakinie. W latach 2024-2025 sięgała jeszcze po wygrane na US Open.
Przy czterech zwycięstwach w turniejach wielkoszlemowych Sabalenka odczuwa zdecydowanie poczucie niedosytu spowodowane taką samą liczbą porażek w finałach. Tak było w 2023 roku na US Open oraz w 2025 roku na French Open. Do tego należy dodać wspomniane niepowodzenia w Australii. Dała to wyraźnie do zrozumienia w pomeczowej wypowiedzi.
- Dziękuję mojemu teamowi za to, że zawsze przy mnie jest i za to, że zawsze stara pocieszać mnie, gdy przegrywam finały - rzekła Białorusinka, czym wywołała śmiech i aplauz na trybunach. - Czasami zdarza się je wygrać, więc patrzmy na to optymistycznie (śmiech). Miejmy nadzieję, że następny rok zdecydowanie będzie należał do nas - dodała.
Liderka rankingu WTA oddała jednak należyty honor Rybakinie, która w finale pokonała ją 6:4, 4:6, 6:4 i sięgnęła po drugi w karierze tytuł wielkoszlemowy.
- Gratuluję ci znakomitej formy i znakomitego tenisa. Gratuluję również twojemu teamowi za to niebywale osiągnięcie - podkreśliła Białorusinka.Przejdź na Polsatsport.pl