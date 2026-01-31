Sabalenka zareagowała po porażce. Po tych słowach kibice nie wytrzymali

Sabalenka liczyła na trzeci triumf na Australian Open, a piąty w zmaganiach wielkoszlemowych. Był to jej czwarty finał z rzędu na kortach w Melbourne, ale po zwycięstwach w latach 2023-2024, rok temu przegrała z Madison Keys, a tym razem uległa Rybakinie. W latach 2024-2025 sięgała jeszcze po wygrane na US Open.

Przy czterech zwycięstwach w turniejach wielkoszlemowych Sabalenka odczuwa zdecydowanie poczucie niedosytu spowodowane taką samą liczbą porażek w finałach. Tak było w 2023 roku na US Open oraz w 2025 roku na French Open. Do tego należy dodać wspomniane niepowodzenia w Australii. Dała to wyraźnie do zrozumienia w pomeczowej wypowiedzi.

- Dziękuję mojemu teamowi za to, że zawsze przy mnie jest i za to, że zawsze stara pocieszać mnie, gdy przegrywam finały - rzekła Białorusinka, czym wywołała śmiech i aplauz na trybunach. - Czasami zdarza się je wygrać, więc patrzmy na to optymistycznie (śmiech). Miejmy nadzieję, że następny rok zdecydowanie będzie należał do nas - dodała.

Liderka rankingu WTA oddała jednak należyty honor Rybakinie, która w finale pokonała ją 6:4, 4:6, 6:4 i sięgnęła po drugi w karierze tytuł wielkoszlemowy.

- Gratuluję ci znakomitej formy i znakomitego tenisa. Gratuluję również twojemu teamowi za to niebywale osiągnięcie - podkreśliła Białorusinka.

