Podział punktów w Mogilnie! Odwróciły losy siatkarskiego starcia

Siatkarki ŁKS udanie rozpoczęły to spotkanie (5:9), ale gospodynie szybko wyrównały (11:11), a w środkowej części seta uzyskały przewagę (18:14). Zawodniczki Sokoła grały skutecznie w ofensywie i wykorzystały słabszą dyspozycję rywalek. Wynik na 25:19 ustalił atak Wiktorii Kowalskiej.

Druga odsłona miała podobny scenariusz do poprzedniej. Na początku przewagę miały łodzianki (6:9), gospodynie odrobiły straty (11:11) i od tego momentu przejęły inicjatywę. Nadal grały skuteczniej od rywalek i powiększały punktowy dystans (16:13, 21:15). W końcówce siatkarki ŁKS zerwały się do walki i wygrały serię akcji przy zagrywkach Thany Fayad (23:21). Sokół obronił przewagę - Kinga Stronias wywalczyła piłkę setową, a Ariadna Priante zamknęła seta asem (25:21).

Kolejny set znów przyniósł dobre otwarcie ŁKS (2:5) i szybkie wyrównanie ekipy z Mogilna (7:7). Przez pewien czas oglądaliśmy wyrównaną rywalizację obu ekip. W końcówce gospodynie odskoczyły na trzy oczka po ataku Wiktorii Kowalskiej (22:19), ale łodzianki odrobiły straty, gdy znów w polu zagrywki pojawiła się Thana Fayad. Seta zwieńczyła długa i zacięta gra na przewagi. Zwycięsko wyszły z niej siatkarki z Łodzi, a ostatni punkt dał im autowy atak rywalek (28:30).

Wygrana w emocjonującej końcówce wyraźnie uskrzydliła łódzkie siatkarki, które udanie weszły w czwartą odsłonę (4:8) i utrzymywały punktowy dystans w kolejnych akcjach (9:16). Gospodynie wyglądały na przygaszone, jakby wciąż rozpamiętywały niewykorzystaną szansę, ale zerwały się do walki i zmniejszyły różnicę (13:16, 17:19). ŁKS utrzymał jednak przewagę, a Regiane Bidias asem serwisowym zaprosiła obie ekipy na tie-breaka (20:25).

Decydujący set należał do drużyny z Łodzi, która po asie Daria Szczyrby miała cztery oczka zaliczki przy zmianie stron (4:8). Siatkarki ŁKS grały skutecznie i utrzymały korzystny rezultat. Piłkę meczową wywalczyła Regiane Bidias (9:14), a Daria Szczyrba atakiem po bloku zakończyła to długie spotkanie (10:15).



Skrót meczu Sokół - ŁKS:

Najwięcej punktów: Maria Tsitsigianni (24), Wiktoria Kowalska (21), Wiktoria Nowak (14), Aleksandra Cygan (12) - Sokół; Daria Szczyrba (20), Thana Fayad (19), Anna Obiała (18), Regiane Bidias (11) - ŁKS. MVP: Daria Szczyrba (16/36 = 44% skuteczności w ataku + 3 asy + 1 blok).

Sokół & Hagric Mogilno - ŁKS Commercecon Łódź 2:3 (25:19, 25:21, 28:30, 20:25, 10:15)

Sokół: Ariadna Priante, Maria Tsitsigianni, Wiktoria Nowak, Wiktoria Kowalska, Sandra Świętoń, Aleksandra Cygan – Karolina Pancewicz (libero) oraz Kinga Stronias, Aleksandra Stachowicz, Agnieszka Cur-Słomka. Trener: Mateusz Grabda.

ŁKS: Angelika Gajer, Mariana Brambilla, Weronika Centka-Tietianiec, Daniela Cechetto, Thana Fayad, Anna Obiała – Anna Pawłowska (libero) oraz Regiane Bidias, Daria Szczyrba, Sonia Stefanik. Trener: Bartłomiej Bartodziejski.

