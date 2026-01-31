Sprawa przesądzona! Tam zawalczy Szymon Kołecki

Szymon Kołecki zdradził, że otrzymał dwie oferty - z Babilonu oraz KSW. Wybrał jednak pozostanie u dotychczasowego pracodawcy. 44-latek powróci do klatki już 27 marca na gali w Ciechanowie. Będzie to walka wieczoru. Nie znamy jeszcze nazwiska rywala.

Kołecki jest związany z Babilon MMA od drugiej edycji, kiedy pokonał wówczas Michała Orkowskiego. Po dwóch zwycięstwach niespodziewanie poniósł pierwszą porażkę w karierze w starciu z Michałem Bobrowskim. I rozstał się z Babilonem na sześć lat.

Powrócił do organizacji pod koniec 2024 roku. Od tamtej pory stoczył cztery pojedynki. Najpierw wygrał z Olim Thompsonem, następnie pokonał Przemysława Mysialę, a potem dwukrotnie zawalczył z Marcinem Łazarzem. W pierwszym starciu poległ, natomiast po czterech miesiącach zrewanżował się rywalowi i zdobył pas mistrza kategorii półciężkiej.