Tauron Liga siatkarek. Wyniki i skróty meczów 16. kolejki (WIDEO)

Szesnastą kolejkę rozpoczęło spotkanie EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki - Moya Radomka Radom. Drużyna beniaminka przegrała 2:3 (13:15 w tie-breaku), ale wywalczyła swój drugi punkt w obecnym sezonie.

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała pokonał Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:1. Sokół & Hagric Mogilno przegrał z ŁKS Commercecon Łódź 2:3, choć wygrał dwa pierwsze sety tego starcia.

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze gra dwanaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip wywalczy awans do play-off. Tytułu mistrza Polski broni DevelopRes Rzeszów.

Transmisje meczów siatkarskiej Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 16. kolejki Tauron Ligi:

2026-01-31: EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki - Moya Radomka Radom 2:3 (25:23, 16:25, 12:25, 25:23, 13:15)

2026-01-31: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:1 (25:17, 20:25, 25:17, 25:21)

2026-01-31: Sokół & Hagric Mogilno – ŁKS Commercecon Łódź 2:3 (25:19, 25:21, 28:30, 20:25, 10:15)

2026-01-31: DevelopRes Rzeszów – Lotto Chemik Police 3:1 (25:20, 25:11, 21:25, 25:21)

2026-02-02: ITA Tools Stal Mielec – UNI Opole (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-02-11: PGE Budowlani Łódź – #VolleyWrocław.

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI

RM, Polsat Sport