Udany rewanż. Anwil Włocławek górą w Gdyni

Koszykówka

Dobry, ofensywny występ Anwilu! Włocławianie w meczu 18. kolejki ORLEN Basket Ligi pokonali na wyjeździe AMW Arkę Gdynia 97:82.

Dwóch koszykarzy w akcji podczas meczu, jeden w żółtej koszulce z numerem 98, drugi w niebieskiej z numerem 15.
Fot. PAP
Anwil Włocławek zrewanżował się AMW Arce za porażkę z pierwszego meczu

Od początku mecz był rozgrywany w rytmie "kosz za kosz". Z jednej strony na wyróżnienie zasługiwał Kamil Łączyński, a z drugiej świetnie radzili sobie Isaiah Mucius i Mate Vucić. Drużyna będąca na prowadzeniu zmieniała się jednak właściwie co akcję. Dzięki akcji debiutującego Trevona Allena po 10 minutach był remis - po 20.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wyrównana końcówka jednak dla rywali. Porażka Śląska w EuroCupie

 

W drugiej kwarcie bardzo dobrze czuli się AJ Slaughter oraz Eric Lockett, a po ich akcjach Anwil uciekał na siedem punktów. Straty niemal w pojedynkę starał się niwelować Łączyński, a do remisu doprowadzał Jarosław Zyskowski. Lockett i Slaughter szybko poprawiali jednak wynik na korzyść przyjezdnych. Po trójce Allena pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 43:51.

 

Po przerwie Jarosław Zyskowski i Luke Barrett ponownie lekko zmniejszali straty zespołu trenera Mantasa Cesnauskisa. Z drugiej strony dobry fragment zanotował Tyler Wahl, a ciągle świetny był Eric Lockett - po jego rzucie wolnym różnica wynosiła dziewięć punktów. Sytuację znowu poprawiali Zyskowski oraz Weathers, ale po 30 minutach było 61:67.

 

W czwartej kwarcie gospodarze nie zamierzali się poddawać. Po kolejnej kontrze wykończonej przez Zyskowskiego przegrywali tylko dwoma punktami. Błyskawicznie zareagował na to AJ Slaughter, a ekipa trenera Ronena Ginzburga kontorlowała sytuację. AMW Arka już kolejnego dużego zrywu nie zanotowała. Ostatecznie Anwil wygrał 97:82.

 

Najlepszym strzelcem gości był Eric Lockett z 21 punktami. Jarosław Zyskowski zdobył dla gospodarzy 23 punkty i 3 zbiórki.

 

 

ORLEN Basket Liga - 18. kolejka
AMW Arka Gdynia - Anwil Włocławek 82:97 (20:20, 23:31, 18:16, 21:30)

PLK.PL
Przejdź na Polsatsport.pl
AMW ARKA GDYNIAANWIL WŁOCŁAWEKKOSZYKÓWKAORLEN BASKET LIGA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Energa Trefl Sopot - Dziki Warszawa. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 