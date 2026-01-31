Udany rewanż. Anwil Włocławek górą w Gdyni

Od początku mecz był rozgrywany w rytmie "kosz za kosz". Z jednej strony na wyróżnienie zasługiwał Kamil Łączyński, a z drugiej świetnie radzili sobie Isaiah Mucius i Mate Vucić. Drużyna będąca na prowadzeniu zmieniała się jednak właściwie co akcję. Dzięki akcji debiutującego Trevona Allena po 10 minutach był remis - po 20.

W drugiej kwarcie bardzo dobrze czuli się AJ Slaughter oraz Eric Lockett, a po ich akcjach Anwil uciekał na siedem punktów. Straty niemal w pojedynkę starał się niwelować Łączyński, a do remisu doprowadzał Jarosław Zyskowski. Lockett i Slaughter szybko poprawiali jednak wynik na korzyść przyjezdnych. Po trójce Allena pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 43:51.

Po przerwie Jarosław Zyskowski i Luke Barrett ponownie lekko zmniejszali straty zespołu trenera Mantasa Cesnauskisa. Z drugiej strony dobry fragment zanotował Tyler Wahl, a ciągle świetny był Eric Lockett - po jego rzucie wolnym różnica wynosiła dziewięć punktów. Sytuację znowu poprawiali Zyskowski oraz Weathers, ale po 30 minutach było 61:67.

W czwartej kwarcie gospodarze nie zamierzali się poddawać. Po kolejnej kontrze wykończonej przez Zyskowskiego przegrywali tylko dwoma punktami. Błyskawicznie zareagował na to AJ Slaughter, a ekipa trenera Ronena Ginzburga kontorlowała sytuację. AMW Arka już kolejnego dużego zrywu nie zanotowała. Ostatecznie Anwil wygrał 97:82.

Najlepszym strzelcem gości był Eric Lockett z 21 punktami. Jarosław Zyskowski zdobył dla gospodarzy 23 punkty i 3 zbiórki.

ORLEN Basket Liga - 18. kolejka

AMW Arka Gdynia - Anwil Włocławek 82:97 (20:20, 23:31, 18:16, 21:30)

