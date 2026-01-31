Widzew Łódź rozbity u siebie. Imponujące transfery na razie nie wystarczyły
Widzew Łódź przegrał u siebie z Jagiellonią Białystok w sobotnim meczu PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Adriana Siemieńca wygrali 3:1.
Gole dla Jagiellonii strzelili Dawid Mazurek, Afimico Pululu (z rzutu karnego) i Norbert Wojtuszek. Wynik ustalił napastnik Widzewa Sebastian Bergier, wykorzystując w końcówce jedenastkę.
Więcej informacji wkrótce.
Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok 1:3 (0:1)
Bramki: 0:1 Bartosz Mazurek (36), 0:2 Afimico Pululu (55-karny), 0:3 Norbert Wojtuszek (80), 1:3 Sebastian Bergier (89-karny)
Widzew Łódź: Bartłomiej Drągowski - Marcel Krajewski (65. Carlos Isaac), Stelios Andreou (90. Przemysław Wiśniewski), Ricardo Visus, Christopher Cheng - Osman Bukari, Lukas Lerager, Juljan Shehu, Bartłomiej Pawłowski (56. Emil Kornvig) - Andi Zeqiri (56. Mariusz Fornalczyk), Sebastian Bergier.
Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Norbert Wojtuszek, Andy Pelmard, Bernardo Vital, Bartłomiej Wdowik - Alejandro Pozo (80. Leon Flach), Taras Romanczuk, Bartosz Mazurek (80. Samed Bazdar), Jesus Imaz, Kamil Jóźwiak (60. Leiva Nahuel) - Afimico Pululu (89. Guilherme Montoia).
Żółte kartki - Widzew Łódź: Lukas Lerager, Mariusz Fornalczyk, Juljan Shehu, Carlos Isaac. Jagiellonia Białystok: Kamil Jóźwiak, Sławomir Abramowicz, Andy Pelmard.
Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa).
Widzów: 16 645.