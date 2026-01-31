Widzew Łódź rozbity u siebie. Imponujące transfery na razie nie wystarczyły

Piłka nożna

Widzew Łódź przegrał u siebie z Jagiellonią Białystok w sobotnim meczu PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Adriana Siemieńca wygrali 3:1.

Piłkarze w białych i żółto-czerwonych strojach rywalizują o piłkę na boisku piłkarskim.
fot. PAP
Widzew Łódź przegrał u siebie z Jagiellonią Białystok w sobotnim meczu PKO BP Ekstraklasy.

Gole dla Jagiellonii strzelili Dawid Mazurek, Afimico Pululu (z rzutu karnego) i Norbert Wojtuszek. Wynik ustalił napastnik Widzewa Sebastian Bergier, wykorzystując w końcówce jedenastkę.

 

Więcej informacji wkrótce.

 

Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok 1:3 (0:1)
Bramki: 0:1 Bartosz Mazurek (36), 0:2 Afimico Pululu (55-karny), 0:3 Norbert Wojtuszek (80), 1:3 Sebastian Bergier (89-karny)

 

Widzew Łódź: Bartłomiej Drągowski - Marcel Krajewski (65. Carlos Isaac), Stelios Andreou (90. Przemysław Wiśniewski), Ricardo Visus, Christopher Cheng - Osman Bukari, Lukas Lerager, Juljan Shehu, Bartłomiej Pawłowski (56. Emil Kornvig) - Andi Zeqiri (56. Mariusz Fornalczyk), Sebastian Bergier.

 

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Norbert Wojtuszek, Andy Pelmard, Bernardo Vital, Bartłomiej Wdowik - Alejandro Pozo (80. Leon Flach), Taras Romanczuk, Bartosz Mazurek (80. Samed Bazdar), Jesus Imaz, Kamil Jóźwiak (60. Leiva Nahuel) - Afimico Pululu (89. Guilherme Montoia).

 

Żółte kartki - Widzew Łódź: Lukas Lerager, Mariusz Fornalczyk, Juljan Shehu, Carlos Isaac. Jagiellonia Białystok: Kamil Jóźwiak, Sławomir Abramowicz, Andy Pelmard.

 

Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa).

Widzów: 16 645.

BS, Polsat Sport, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
AFIMICO PULULUEKSTRAKLASAJAGIELLONIA BIAŁYSTOKPIŁKA NOŻNAWIDZEW ŁÓDŹ
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Nottingham Forest - Ferencvaros. Skrót meczu
Zobacz także

Liga Europy: Wyniki i skróty meczów ostatniej kolejki - 29.01

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 