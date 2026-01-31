Wielki talent z Ekstraklasy w nowym klubie! Zagra w Serie A

Adrian Przyborek przygodę z piłką nożną rozpoczynał w Bałtyku Koszalin. Do Pogoni Szczecin trafił w 2021 roku, zasilając drużynę juniorów. Z sukcesem przebił się wśród seniorów i łącznie wystąpił w 73 meczach w barwach "Portowców", zdobywając pięć bramek i notując 13 asyst.

Niedawno włoskie media informowały o potencjalnych przenosinach Przyborka do Lazio. Teraz transfer ten stał się faktem. Według Fabrizio Romano, klub z Rzymu zapłacił za 19-latka 4,5 miliona euro. Do tego dochodzą bonusy i klauzula na poziomie 20%.

Lazio walczy w tym sezonie o europejskie puchary. Obecnie rzymska ekipa plasuje się na ósmej pozycji z dorobkiem 32 punktów. Do szóstej lokaty, dającej prawo gry w eliminacjach Ligi Konferencji, traci osiem "oczek".