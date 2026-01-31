Wszystko jasne! Znamy rywali Polaków w kwalifikacjach przyszłorocznych MŚ

Trzeba przyznać, że mieliśmy sporo szczęścia, gdyż mogliśmy trafić na m.in. Francuzów, Hiszpanów czy Węgrów, którzy pokonali nas na ostatnim Euro. Wylosowanie Austriaków to zatem duża szansa.

ZOBACZ TAKŻE: Mistrz Europy trafił do więzienia. Dotkliwie pobił swoją partnerkę

- Mimo, że dziś odbyło się losowanie kolejnego etapu, to pamiętajmy, że najważniejsze wciąż jest to, aby być w pełni skoncentrowanym na czekającym nas wcześniej dwumeczu z Łotwą. Jeśli nie uda nam się pokonać tego rywala, myślenie o kolejnej rundzie i meczach z Austrią zda się na nic - przyznał selekcjoner reprezentacji Polski Jota Gonzalez, cytowany przez ZPRP.

- Łotwa to zespół, który odbudowuje swoją pozycję dzięki takim zawodnikom jak Dainis Kristopans. Łotysze grają dobrą piłkę ręczną, dzięki czemu dość pewnie wygrali poprzednie mecze w eliminacjach. To nie będą dla nas łatwe spotkania, ale damy z siebie wszystko, aby wygrać i awansować dalej - dodał.

Na tym jednak nie skończył. - Jeśli chodzi o Austrię, jest to zespół, który potrafi sprawić problemy każdemu rywalowi, co pokazał turniej EHF EURO 2026, gdzie Austria postawiła się Niemcom, Hiszpanii czy Serbii, wygrywając z ostatnią drużyną - podsumował.

Dwumecz z Łotwą odbędzie się w dniach między 18 a 22 marca. Najpierw zagramy u siebie, natomiast potem czeka nas spotkanie na wyjeździe. Potencjalne starcia z Austriakami zostaną rozegrane w dniach 13-17 maja.

Pewni udziału w mundialu 2027 są już gospodarze (Niemcy) oraz obrońcy tytułu (Dania). Dodatkowo, Europa ma do obsadzenia kolejnych 14 miejsc. Cztery z nich zostały już ustalone w ramach klasyfikacji końcowej Euro 2026, dzięki czemu awans zapewnili sobie już pozostali dwaj półfinaliści, Chorwacja i Islandia, a także drużyny z meczu o 5. miejsce, czyli Szwecja i Portugalia.

Pozostałe dziesięć biletów na mistrzostwa świata przypadnie zwycięzcom 3. rundy eliminacji.

HP, ZPRP