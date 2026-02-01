Ale huknął! Cudowny gol Zielińskiego, stadiony świata (WIDEO)

Dla polskiego pomocnika to już piąte trafienie w bieżącym sezonie w barwach klubowych. Dzięki jego świetnej postawie Inter pewnie wygrał z ekipą "Grigiorossich" 2:0.

Choć wynik spotkania otworzył Lautaro Martinez, to właśnie Polak skradł show w 31. minucie. "Zielu" otrzymał podanie od Luisa Henrique, błyskawicznie opanował futbolówkę i bez wahania uderzył lewą nogą z dystansu. Piłka po strzale Polaka wylądowała w samym okienku bramki gospodarzy.

Podopieczni Christiana Chivu "dowieźli" zwycięstwo do ostatniego gwizdka, dzięki czemu ich sytuacja w tabeli stała się bardzo komfortowa. Mają teraz na koncie 55 punktów, co daje im aż osiem "oczek" przewagi nad wiceliderem, AC Milan. Trzeba jednak pamiętać, że lokalni rywale mają do rozegrania jeden mecz więcej od "Nerazzurrich".

𝐁𝐎𝐌𝐁𝐀𝐙𝐎! 𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐆𝐎𝐋 𝐙𝐈𝐄𝐋𝐀! 💣⚽️🔥



Piotrze Zieliński - co Ty robisz?! 🤯🇵🇱 Fantastyczne trafienie Polaka w meczu z Cremonese, klasa światowa ✨👏 pic.twitter.com/ih6Apg0dXi — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 1, 2026

US Cremonese - Inter Mediolan 0:2 (0:2)

Bramki: Lautaro Martinez 16, Piotr Zieliński 31.

Cremonese: Emil Audero - Federico Ceccherini (67. Mikayil Faye), Federico Baschirotto, Francesco Folino - Filippo Terracciano, Alessio Zerbin, Alberto Grassi (75. Romano Floriani), Youssef Maleh (90+5. Dennis Johnsen), Giuseppe Pezzella - Federico Bonazzoli (67. Milan Djuric), Jamie Vardy.

Inter: Yann Sommer - Yann Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni - Luis Henrique (60. Matteo Darmian), Davide Frattesi (60. Henrikh Mkhitaryan), Piotr Zieliński, Petar Sucic (82. Andy Diouf), Federico Dimarco - Francesco Pio Esposito (60. Marcus Thuram), Lautaro Martinez (74. Ange-Yoan Bonny).

Żółte kartki: Federico Ceccherini, Federico Baschirotto, Jamie Vardy.

Sędziował: Davide Massa (Włochy).