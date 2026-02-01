Asseco Resovia Rzeszów - Bogdanka LUK Lublin. Wynik meczu. Kto wygrał?

Siatkówka

Asseco Resovia Rzeszów - Bogdanka LUK Lublin to niedzielny hit PlusLigi. Kto wygrał mecz? Jaki był wynik?

Dwóch siatkarzy w żółtych strojach sportowych rozmawia na tle niebieskiej ściany z logo.
fot. PAP
Czas na hit siatkarskiej PlusLigi. W niedzielę siatkarze Asseco Resovii podejmą w Rzeszowie ekipę Bogdanki LUK Lublin, z Wilfredo Leonem na czele.

 

W 17 meczach aktualnego sezonu PlusLigi siatkarze Asseco zgromadzili na swoim koncie 32 punkty, natomiast Bogdanka - o trzy oczka więcej.

 

Jak będzie wyglądał dorobek punktowy obu drużyn po bezpośrednim starciu?

Wynik meczu Asseco Resovia Rzeszów - Bogdanka LUK Lublin poznamy w niedzielę 1 lutego. O tym, kto wygrał mecz, poinformujemy tuż po ostatniej akcji tego spotkania.

