Była 100. minuta meczu, Real potrzebował trafienia! Mbappe podszedł do karnego

Gospodarze objęli prowadzenie w 15. minucie dzięki trafieniu Brazylijczyka Viniciusa Juniora, ale w 49. do remisu doprowadził Jorge de Frutos. W kolejnych minutach walka długo było wyrównana, a obie strony zmarnowały po jednej stuprocentowej sytuacji: Mbappe uderzając na prawie pustą bramkę trafił w poprzeczkę, a po drugiej stronie boiska Rumun Andrei Ratiu przegrał rywalizację sam na sam z belgijskim bramkarzem Thibaut Courtois.

W 80. minucie brutalnie sfaulował rywala pomocnik gości Senegalczyk Pathe Ciss i od tego momentu przewaga podopiecznych trenera Alvaro Arbeloi nie podlegała już dyskusji. Gola przyniosła jednak dopiero długo po 90. minucie. Wówczas z rzutu karnego trafił Mbappe, zdobywając swojego 22. gola ligowego w tym sezonie. Francuz pewnie prowadzi w klasyfikacji strzelców.

Real zgromadził 54 punkty i traci jeden do prowadzącej i broniącej tytułu Barcelony. W sobotę Katalończycy wygrali na wyjeździe z walczącą o utrzymanie drużyną Elche 3:1. Robert Lewandowski wszedł na boisko na ostatnie pół godziny, a Wojciech Szczęsny był rezerwowym.

Real Madryt - Rayo Vallecano 2:1 (1:0)



Bramki: Vinicius 15, Mbappe 90+10 - karny - Jorge De Frutos 49



Real Madryt: Thibaut Courtois - Federico Valverde, Raul Asencio (46' Dani Ceballos), Dean Huijsen (77' David Alaba), Eduardo Camavinga - Franco Mastantuono (60' Gonzalo Garcia), Arda Guler (77' Rodrygo Goes), Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham (10' Brahim Diaz) - Kylian Mbappe, Vinicius Junior.



Rayo Vallecano: Augusto Batalla - Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria - Pathe Ciss, Gerard Gumbau (56' Oscar Valentin) - Ilias Akhomach (83' Carlos Martin), Isi Palazon (83' Luiz Felipe), Alvaro Garcia (77' Alfonso Espino) - Jorge De Frutos (56' Pedro Diaz)

Żółte kartki: Ceballos, Vinicius - Gumbau, Chavarria, Palazon, Valentin, Batalla, Akhomach, Espino

Czerwone kartki: Ciss, Chavarria

IM, PAP