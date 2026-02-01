Dotkliwa porażka polskich siatkarek. To musiało boleć

Gospodynie nie miały w tym starciu najmniejszych szans. Dość powiedzieć, że w żadnym setów nie zdołały ugrać więcej niż 20 punktów. W pierwszej partii przegrały do 15, w drugiej do 18, a w trzeciej - do 20.

ZOBACZ TAKŻE: Pechowa kontuzja. Polska siatkarka została odwieziona do szpitala (WIDEO)

Kuzeyboru nie pomógł nawet dobry występ Smarzek. Polka, która jest jedną z najlepiej punktujących zawodniczek ligi tureckiej, zapisała na swoim koncie dziewięć punktów. Martyna Czyrniańska, wchodząca "z ławki", zdobyła ich tylko dwa.

Po drugiej stronie najlepiej punktującą zawodniczką była Tijana Boskovic. Serbka wywalczyła dla swojego zespołu aż 15 "oczek".

Po 19 spotkaniach siatkarki Kuzeyboru zgromadziły 19 punktów. Do ósmego miejsca, które zajmuje Aras Kargo, tracą ich już osiem. Liderem rozgrywek jest VakifBank z dorobkiem 53 "oczek".

W kolejnym spotkaniu Kuzeyboru zmierzy się z Bahcelievler Belediyespor.

KP, Polsat Sport