Dotkliwa porażka polskich siatkarek. To musiało boleć

Siatkówka

Malwina Smarzek i Martyna Czyrniańska wraz z Kuzeyboru SK przegrały w ostatnim meczu ligowym 0:3 z VakifBankiem. Zespół Polek zupełnie nie miał argumentów w starciu z liderkami Sultanlar Ligi. Tą porażką oddalił się od gry w fazie play-off.

Siatkarka w białej koszulce z numerem 17 i czerwonymi rękawami, z logo "POLSKA" i "PLUS", z otwartymi ramionami, patrząca w bok.
fot. Cyfrasport
Malwina Smarzek

Gospodynie nie miały w tym starciu najmniejszych szans. Dość powiedzieć, że w żadnym setów nie zdołały ugrać więcej niż 20 punktów. W pierwszej partii przegrały do 15, w drugiej do 18, a w trzeciej - do 20.

 

Kuzeyboru nie pomógł nawet dobry występ Smarzek. Polka, która jest jedną z najlepiej punktujących zawodniczek ligi tureckiej, zapisała na swoim koncie dziewięć punktów. Martyna Czyrniańska, wchodząca "z ławki", zdobyła ich tylko dwa.

 

Po drugiej stronie najlepiej punktującą zawodniczką była Tijana Boskovic. Serbka wywalczyła dla swojego zespołu aż 15 "oczek".

 

Po 19 spotkaniach siatkarki Kuzeyboru zgromadziły 19 punktów. Do ósmego miejsca, które zajmuje Aras Kargo, tracą ich już osiem. Liderem rozgrywek jest VakifBank z dorobkiem 53 "oczek".

 

W kolejnym spotkaniu Kuzeyboru zmierzy się z Bahcelievler Belediyespor.

KP, Polsat Sport
