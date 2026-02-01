Dramat skoczka narciarskiego. Zmarł jego ojciec

Za ojcem Johanna Andre Forfang walka z nowotworem. W niedzielę norweski skoczek narciarski poinformował, że stało się najgorsze.

"W sobotę wieczorem tata odszedł na zawsze, po bohaterskiej walce z rakiem, trwającej trochę ponad rok" - napisał Forfang w mediach społecznościowych.

30-latek podkreślił, jak ważną osobą w jego życiu był ojciec.

"Słowa nie potrafią opisać pustki, którą po sobie zostawił. Tata był moim bohaterem i moim moralnym kompasem" - czytamy.

Teraz Forfanga czeka start na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

"Ostatnim życzeniem taty było, żebym skakał i pojechał na igrzyska olimpijskie. I tak właśnie zrobię" - stwierdził.

Forfang jest już dwukrotnym medalistą imprezy czterolecia. W 2018 w Pjongczangu zdobył srebro indywidualnie na skoczni normalnej oraz złoto w konkursie drużynowym.