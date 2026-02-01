Finał Australian Open: Alcaraz - Djoković. Relacja na żywo

38-letni tenisista z Belgradu ma 24 tytuły wielkoszlemowe - 10 w AO, siedem w Wimbledonie, cztery w US Open i trzy we French Open. Żaden inny tenisista nie może się tym pochwalić, ale również 24 ma Australijka Maragret Court, która dominowała w latach 60. i 70.

Niektórzy kwestionują rekord Court, bo 13 tytułów wywalczyła przed 1968 rokiem, czyli początkiem w pełni profesjonalnej ery Open. Serb nigdy w tej kwestii wątpliwości nie wzbudzał.

Djoković najlepszy w Melbourne był w latach 2008, 2011-13, 2015-16, 2019-21 i 2023. W dwóch poprzednich edycjach odpadał w półfinale. Nigdy w AO nie przegrał finału. W dwóch poprzednich latach wielkoszlemowe finały były jednak poza jego zasięgiem.

- Nigdy nie przestałem w siebie wierzyć. Jest wielu, którzy we mnie wątpią. Ekspertów, którzy wielokrotnie chcieli mnie odesłać na emeryturę. Chcę im wszystkim podziękować, bo dali mi siłę. Dali mi motywację, żeby udowodnić im, że się mylą - podkreślił Serb.

Alcaraz nigdy natomiast nie ukrywał, że skompletowanie „Karierowego Szlema” jest jego celem.

- To mój główny cel w tym sezonie. Tak się złożyło, że przypadł od razu na pierwszy turniej. Będzie dla mnie bardzo ciekawe, jak udało mi się przygotować. Wydaje mi się, że miałem dobry okres treningowy. Jestem głodny tytułu - mówił przed turniejem.

22-letni Hiszpan ma na koncie sześć wielkoszlemowych tytułów - po dwa w Wimbledonie, French Open i US Open. Jeśli wygra niedzielny finał, zostanie najmłodszym tenisistą w historii, który skompletował „Karierowego Szlema”.

Obecnie to miano należy do jego wielkiego rodaka Rafaela Nadala. Miał 24 lata i 101 dni, gdy wygrał w 2010 roku brakujące US Open.

Obaj stoczyli wyczerpujące boje w półfinałach. Najpierw Alcaraz po pięciu godzinach i 27 minutach pokonał rozstawionego z numerem 3. Niemca Alexandra Zvereva 6:4, 7:6 (7-5), 6:7 (3-7), 6:7 (4-7), 7:5. Następnie Djoković po czterech godzinach i dziewięciu minutach wygrał z najlepszym w dwóch poprzednich edycjach AO Włochem Jannikiem Sinnerem (nr 2.) 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

W niedzielę o 9.30 czasu polskiego rozpocznie się ich dziesiąte spotkanie. Bilans dotychczasowych to 5-4 na korzyść Serba. Djoković pokonał Alcaraza m.in. w ćwierćfinale poprzedniego AO.

BS, PAP