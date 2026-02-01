Grosicki zmarnował karnego! Porażka Pogoni na start rundy

Zaczęło się pomyślnie dla Motoru, bo już w trzeciej minucie najlepszy snajper tej drużyny Karol Czubak po zagraniu Fabio Ronaldo zdobył swoją jedenastą bramkę w tym sezonie.

W 26. min. tuż obok słupka strzelał Fredrik Ulvestad i zamiast remisu, po chwili gospodarze cieszyli się z drugiego trafienia, bo Mbaye N’Diaye z Motoru zrehabilitował się za niewykorzystanie poprzednich okazji i otrzymawszy doskonałe prostopadłe podanie od Bartosza Wolskiego pewnie wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem gości.

ZOBACZ TAKŻE: Zwolnili trenera po siedmiu miesiącach! Zła passa musiała się tak skończyć

W dość przypadkowej sytuacji padła kontaktowa bramka, kiedy w 36. min. piłka po rykoszecie wylądowała w bramce Motoru po kopnięciu jej przez Ulvestada.

O ile w pierwszej połowie stroną dominującą byli gospodarze, to po zmianie stron większą inicjatywę przejawiali Szczecinianie i to oni w 50. min. mieli świetną okazję, ale znakomitą interwencją popisał się Ivan Brkić wygrywając pojedynek z Paulem Mukairu.

Pogoń miała wyjątkową szansę na wyrównanie, kiedy po strzale Jose Pozo piłka trafiła w rękę Bartosza Wolskiego i arbiter nie miał wątpliwości z podyktowaniem rzutu karnego, do którego podszedł kapitan Portowców Kamil Grosicki. Chorwacki bramkarz Motoru nie dał się jednak pokonać, dzięki czemu podopieczni Mateusza Stolarskiego zachowali prowadzenie.

Mimo ambitnych starań zespołu Pogoni, to miejscowi kibice mogli ostatecznie cieszyć się z wygranej swojej drużyny.

Motor Lublin - Pogoń Szczecin 2:1 (2:1)

Motor Lublin: Ivan Brkić - Paweł Stolarski, Marek Bartos, Herve Matthys, Filip Luberecki - Sergi Samper (60. Jakub Łabojko) - Mbaye N’Diaye (85. Franciszek Lewandowski), Bartosz Wolski, Ivo Rodrigues (85. Kacper Karasek), Fabio Ronaldo (73. Michał Król) - Karol Czubak (73. Renat Dadashov)

Pogoń Szczecin: Valentino Cojocaru - Linus Wahqlvist, Dimitrios Keramitsis, Attila Szalai, Leonardo Koutris (62. Leonardo Borges) - Musa Juwara, Sam Greenwood (62. Karol Angielski), Fredrik Ulvestad, Jose Pozo, Kamil Grosicki (77. Patryk Paryzek) - Paul Mukairu

Bramki: 1:0 Karol Czubak (3), 2:0 Mbaye N’Diaye (27), 2:1 Fredrik Ulvestsd (36)

Żółte kartki - Motor Lublin: Filip Luberecki, Kacper Karasek; Pogoń Szczecin: Jose Pozo, Linus Wahqlvist.

Sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok). Widzów: 8 319.

KP, PAP