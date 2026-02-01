Hagen wygrała w Seefeld. Kil w drugiej dziesiątce
Joanna Kil zajęła 15. miejsce w niedzielnych zawodach Pucharu Świata w kombinacji norweskiej w austriackim Seefeld. Norweżka Ida Marie Hagen odniosła 10. zwycięstwo w sezonie. Na podium stanęły też Amerykanki Alexa Brabec i Tara Geraghty-Moats.
Po rywalizacji na skoczni normalnej drugą częścią dwuboju był bieg na 7,5 km. Wygrała go Hagen, która uzyskała 55 sekund przewagi nad Brabec i 1.47,4 nad Geraghty-Moats. Strata Kil do Hagen wyniosła 4.57,1.
Hagen triumfowała również w sobotę i odniosła zwycięstwo w cyklu Seefeld Nordic Combined Triple, do którego zaliczały się wyniki trzech weekendowych zawodów.
Liderką klasyfikacji generalnej z dorobkiem 980 punktów jest Hagen. Druga Brabec ma 785, a trzecia jest Finka Minja Korhonen - 721. Kil zdobyła 207 pkt i plasuje się na 23. pozycji.
Kombinacji norweskiej kobiet nie ma w programie zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech, które rozpoczną się w piątek. Kolejne zawody Pucharu Świata odbędą się dopiero w dniach 5-7 marca w fińskim Lahti.