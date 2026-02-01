20:18 w tie-breaku! Przebudzenie outsidera i fantastyczne siatkarskie widowisko w Olsztynie

W pierwszym secie przewagę uzyskali siatkarze z Częstochowy (10:12, 14:17). Obie drużyny imponowały skutecznością w ataku - po 74% w tej partii. Po ataku Patrika Indry goście odskoczyli na cztery oczka (17:21), ale gospodarze złapali kontakt (20:21). W końcówce boisko musiał opuścić libero Norwida - Bartosz Makoś, trafiony przez rywala zagrywką. Mimo tego, ekipa z Częstochowy wygrała kluczowe akcje, a w ostatniej skutecznie zaatakował Milad Ebadipour (23:25).

Druga odsłona przyniosła wyrównaną grę obu ekip. Wynik długo krążył wokół remisu (9:9, 16:16), ale w końcówce lepsi byli tym razem olsztynianie. Seweryn Lipiński wywalczył piłkę setową (24:21), rywale obronili się w dwóch akcjach, ale zepsuta zagrywka oznaczała odwrócenie wyniku z poprzedniego seta (25:23).

Olsztynianie udanie rozpoczęli trzeciego seta (8:4), ale goście odrobili straty (11:11). Wyrównana walka trwała do stanu 16:16, później inicjatywę znów przejęli gospodarze. Pewnie punktowali w ataku, wykorzystali też błędy gości i odskoczyli na kilka punktów (22:19) i dowieźli korzystny rezultat do końca. W ostatnich akcjach skutecznie atakował Jan Hadrava (25:21).

Zaciętej walki nie brakowało również w kolejnej odsłonie. W środkowej części seta minimalną przewagę mieli przyjezdni (9:11, 15:17). Gospodarze odrobili straty przy zagrywkach Johannesa Tille (19:18). Końcówka przyniosła sporo emocji. Po ataku Patrika Indry goście mieli piłkę setową przy stanie 22:24, ale pogubili się w kolejnych akcjach i decydowała długa rywalizacja na przewagi. Wojnę nerwów wygrała drużyna z Częstochowy, a przesądził skuteczny atak Milada Ebadipoura (30:32).

Tie-breaka lepiej rozpoczęli goście, którzy po ataku Patrika Indry mieli trzy oczka zaliczki przy zmianie stron (5:8). Atakujący Norwida po chwili obejrzał czerwoną kartę; być może - zdaniem arbitra - zbyt ekspresyjnie zareagował na udaną akcję. Gospodarze odrobili straty (9:9), a później uzyskali przewagę, gdy asa posłał Moritz Karlitzek (13:11). Częstochowianie nie rezygnowali i seta zwieńczyła gra na przewagi. W niej obie drużyny miały piłki meczowe, ale ostatecznie to siatkarze Indykpolu AZS wyszarpali zwycięstwo, kończąc mecz punktowym blokiem (20:18).

Skrót meczu Indykpol AZS Olsztyn - Steam Hemarpol Politechnika:

Najwięcej punktów: Jan Hadrava (26), Moritz Karlitzek (23), Paweł Halaba (17), Dawid Siwczyk (14) - AZS; Patrik Indra (29), Milad Ebadipour (15), Daniel Popiela (15), Bartłomiej Lipiński (14), Sebastian Adamczyk (14) - Norwid. Wyrównane statystyki w ataku (53%-56%, punkty 74-74), bloku (12-12), błędach własnych (29-29); olsztynianie zdobyli więcej punktów zagrywką (8-4). MVP: Jan Hadrava (22/43 = 51% skuteczności w ataku + 1 as +3 bloki).

Indykpol AZS Olsztyn - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:2 (23:25, 25:23, 25:21, 30:32, 20:18)

AZS: Dawid Siwczyk, Jan Hadrava, Paweł Halaba, Seweryn Lipiński, Johannes Tille, Moritz Karlitzek – Jakub Ciunajtis (libero) oraz Łukasz Kozub, Jakub Majchrzak, Arthur Szwarc, Karol Borkowski. Trener: Daniel Pliński.

Norwid: Sebastian Adamczyk, Luciano De Cecco, Bartłomiej Lipiński, Daniel Popiela, Patrik Indra, Milad Ebadipour – Bartosz Makoś (libero) oraz Bartłomiej Ostój (libero), Samuel Jeanlys, Tomasz Kowalski, Jakub Kiedos, Damian Radziwon. Trener: Ljubomir Travica.

