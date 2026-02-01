Kolejny gol Polaka. Ważne zwycięstwo
Piłkarz Panathinaikosu Ateny Karol Świderski zdobył bramkę w wygranym u siebie 3:0 meczu 19. kolejki greckiej ekstraklasy z Kifissią. To piąte ligowe trafienie Polaka w tym sezonie. W kadrze gości zabrakło Sebastiana Musiolika.
Świderski wszedł na boisko w 79. minucie, a bramkę uzyskał w 81., podwyższając prowadzenie gospodarzy na 2:0.
Liderem klasyfikacji strzelców jest Marokańczyk Ayoub El Kaabi, który strzelił 13 goli dla Olympiakosu Pireus.
Panathinaikos, który ma do nadrobienia jeszcze jedne zaległe spotkanie, jest na piątym miejscu z dorobkiem 29 punktów. Przed pozostałymi niedzielnymi rozstrzygnięciami liderem jest AEK Ateny - 44 pkt.
Panathinaikos - Kifisia 3:0 (1:0)
Bramki: Tetteh 21, Świderski 81, Taborda 84.
Panathinaikos: Lafont - Calabria, Ingason, Jedvaj, Kyriakopoulos - Kontouris (80 Gnezda Cerin), Sanches - Pantelidis (58 Zaroury), Siopis (68 Bakasetas), Andino (80 Taborda) - Tetteh (79 Świderski).
Kifisia: Ramirez - Simon, Sousa H., Pokorny (11 Petkov), Maidana (61 Konate) - Johnson Eboh, Perez (46 Amani) - Christopoulos (46 Antonisse), Pombo, Sousa G., Mijic (56 Theodoridis).
Żółte kartki: Andino, Ingason - Sousa H., Petkov, Maidana, Ramirez, Amani, Theodoridis.
Czerwona kartka: Petkov.