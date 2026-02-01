Polak błysnął w Willingen! Poleciał dalej od Prevca

Maciej Kot był najlepszym z Polaków w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Willingen. Skoczek z Limanowej uplasował się na ósmym miejscu. W rywalizacji wezmą udział także pozostali Biało-Czerwoni: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Klemens Joniak i Aleksander Zniszczoł.

Kot poleciał na 145. metr. O jeden mniej uzyskał lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata - Domen Prevc. Mimo to, Słoweniec wygrał kwalifikacje, a Polak uplasował się na ósmej lokacie. Wszystko przez trudniejsze warunki pogodowe i wyższe noty rywala.

 

Drugi konkurs indywidualny w Willingen zaplanowano na godz. 16:00. Prócz Kota, wezmą w nim udział jeszcze czterej Biało-Czerwoni: Klemens Joniak, Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki i Piotr Żyła.

 

Przypomnijmy, że do Niemiec nie pojechali reprezentanci Polski, którzy przygotowują się do startu w igrzyskach olimpijskich: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Anna Twardosz i Pola Bełtowska.

