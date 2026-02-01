Kvandal najlepsza w Willingen

Kvandal skoczyła 136 m i 138,5 m i triumfowała notą 251,8 pkt. Norweżka odniosła tym samym drugie indywidualne zwycięstwo w sezonie oraz trzecie w Willingen, gdzie wygrała też przed rokiem. Maruyama po dwóch skokach na 138,5 m straciła do Kvandal 7,9 pkt. Prevc uzyskała 123 m i 146 m, co dało jej 235,1 pkt. Za podium uplasowały się Niemki Selina Freitag i Agnes Reisch.

Prevc z dużą przewagą prowadzi w klasyfikacji generalnej PŚ z dorobkiem 1936 pkt. Druga jest Maruyama - 1450, a trzecia Austriaczka Lisa Eder - 1133. Anna Twardosz wywalczyła dotychczas 178 pkt i zajmuje 24. miejsce. Pola Bełtowska ma 19 pkt i jest 51.

Były to ostatnie zawody Pucharu Świata kobiet przed igrzyskami olimpijskimi we Włoszech, które rozpoczną się w piątek.

IM, PAP