La Liga F: FC Barcelona - Sevilla. Relacja live i wynik na żywo

Oba zespoły przystąpiły do tegorocznych zmagań z dużymi aspiracjami. FC Barcelona celuje w kolejne mistrzostwo kraju, będąc liderem tabeli na półmetku rywalizacji. Z kolei Sevilla jest blisko czołówki.

Piłkarką "Dumy Katalonii" jest Ewa Pajor, która przed lutowymi meczami uzbierała 15 goli i cztery asysty w lidze hiszpańskiej, a ponadto dorzuciła cztery trafienia w Lidze Mistrzyń i jedno w Superpucharze Hiszpanii. Polka razem z zespołem sięgnęła po to ostatnie trofeum pod koniec stycznia, pokonując w finale Real Madryt 2:0.

We wrześniu piłkarki Barcelony rozgromiły na wyjeździe Sevillę 5:0.

KN, Polsat Sport