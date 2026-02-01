La Liga F: FC Barcelona - Sevilla. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

FC Barcelona - Sevilla to jeden z meczów 18. kolejki kobiecej La Liga. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Oba zespoły przystąpiły do tegorocznych zmagań z dużymi aspiracjami. FC Barcelona celuje w kolejne mistrzostwo kraju, będąc liderem tabeli na półmetku rywalizacji. Z kolei Sevilla jest blisko czołówki.

 

Piłkarką "Dumy Katalonii" jest Ewa Pajor, która przed lutowymi meczami uzbierała 15 goli i cztery asysty w lidze hiszpańskiej, a ponadto dorzuciła cztery trafienia w Lidze Mistrzyń i jedno w Superpucharze Hiszpanii. Polka razem z zespołem sięgnęła po to ostatnie trofeum pod koniec stycznia, pokonując w finale Real Madryt 2:0.

 

We wrześniu piłkarki Barcelony rozgromiły na wyjeździe Sevillę 5:0.

 

KN, Polsat Sport
EWA PAJORFC BARCELONAHISZPANIAPIŁKA NOŻNASEVILLA

