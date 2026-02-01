Lady in red! Niezwykła sesja Jeleny Rybakiny po triumfie w Australian Open

Finał tegorocznej edycji Australian Open w singlu kobiet zapowiadał się znakomicie. Tak, jak w 2023 roku, wystąpiły w nim liderka rankingu WTA Aryna Sabalenka oraz piąta rakieta świata Jelena Rybakina. Triumfowała Kazaszka 6:4, 4:6, 6:4.

26-latka w pełni zasłużenie okazała się najlepsza na kortach w Melbourne, ponieważ ograła wiceliderkę oraz liderkę rankingu WTA. Najpierw Kazaszka okazała się lepsza od Igi Świątek w ćwierćfinale, natomiast w finale pokonała właśnie Sabalenkę.

Dla 26-letniej Rybakiny to drugi w karierze tytuł wielkoszlemowy. W 2022 roku wygrała Wimbledon. W listopadzie natomiast triumfowała w prestiżowym WTA Finals.

Po zakończeniu rywalizacji zwyciężczyni wzięła udział w tradycyjnej już sesji zdjęciowej z wywalczonym przez siebie trofeum. Ubrana w piękną czerwoną suknię, wraz z ekipą fotografów i włodarzami turnieju, tenisistka udała się nad brzeg rzeki Yarra w Melbourne i tam pozowała do zdjęć. Tylko zobaczcie!

KP, Polsat Sport