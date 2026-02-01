Liga Mistrzyń siatkarek. Transmisje TV i stream online - szósta kolejka. Gdzie oglądać mecze?
To już ostatnia kolejka fazy zasadniczej siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Które drużyny awansują bezpośrednio do ćwierćfinału? Kto pozostanie w grze i wystąpi w play-off? Jak zaprezentują się polskie kluby? Kiedy mecze? Gdzie obejrzeć transmisje? Sprawdź plan transmisji 6. kolejki Ligi Mistrzyń siatkarek 2026.
W Lidze Mistrzyń wystartowało dwadzieścia drużyn, które podzielono na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Awans do ćwierćfinałów wywalczą automatycznie najlepsze ekipy w tabeli każdej pięciu z grup. Trzy kolejne miejsca w 1/4 finału uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z tych, które zajęły trzecie lokaty. Pozostałe drużyny z trzecich miejsc zagrają w ćwierćfinale Pucharu CEV.
Zobacz także: Tabele Ligi Mistrzyń siatkarek. Sytuacja polskich klubów przed ostatnią kolejką
Gdzie oglądać piątą kolejkę CEV Champions League? Transmisje meczów Ligi Mistrzyń siatkarek na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.
Z trzech polskich klubów jedynie siatkarki Developresu Rzeszów mają szansę na dalszą rywalizację w Lidze Mistrzyń. Wygrały cztery mecze i zajmują pierwsze miejsce w grupie E. Muszą zdobyć jeden punkt w ostatnim meczu u siebie z SSC Palmberg Schwerin, by zapewnić sobie bezpośredni awans do ćwierćfinału.
Siatkarki PGE Budowlanych Łódź zajmują trzecie miejsce w grupie B i jeśli je utrzymają zagrają w Pucharze CEV. W ostatnim meczu zmierzą się na wyjeździe z Fenerbahce Medicana Stambuł.
ŁKS Commercecon Łódź zagra w Italii z broniącą trofeum drużyną A. Carraro Prosecco Doc Conegliano. Łódzkie siatkarki nie mają już szans na opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli grupy D i po tym spotkaniu zakończą rywalizację w europejskich pucharach.
Bezpośredni awans do ćwierćfinału zapewniły już sobie dwa zespoły. Są to Fenerbahce Medicana Stambuł w grupie B oraz A. Carraro Prosecco Doc Conegliano w grupie D.
Transmisje meczów 6. kolejki Ligi Mistrzyń siatkarek:
2026-02-04: CS Volei Alba Blaj – Volero Le Cannet (środa, godzina 16.45; transmisja – Polsat Sport Premium 2)
2026-02-04: Fenerbahce Medicana Stambuł – PGE Budowlani Łódź (środa, godzina 16.45; transmisja – Polsat Sport 2)
2026-02-04: VakifBank Stambuł – Savino Del Bene Scandicci (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport Premium 1)
2026-02-04: Igor Gorgonzola Novara – SL Benfica Lizbona (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 3)
2026-02-04: KS DevelopRes Rzeszów – SSC Palmberg Schwerin (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 1)
2026-02-04: OK Zeleznicar Lajkovac – Olympiakos Pireus (środa, godzina 18.45; transmisja – Polsat Sport Extra 3)
2026-02-04: Dresdner SC – Zeren SK (środa, godzina 18.45; transmisja – Polsat Sport Extra 1)
2026-02-04: Numia Vero Volley Milano – Eczacibasi Dynavit Stambuł (środa, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport Premium 2)
2026-02-04: Levallois Paris Saint-Cloud – Marica Płowdiw (środa, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport Extra 2)
2026-02-04: A. Carraro Prosecco Doc Conegliano – ŁKS Commercecon Łódź (środa, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 2).
