Liga Mistrzyń siatkarek. Transmisje TV i stream online - szósta kolejka. Gdzie oglądać mecze?

W Lidze Mistrzyń wystartowało dwadzieścia drużyn, które podzielono na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Awans do ćwierćfinałów wywalczą automatycznie najlepsze ekipy w tabeli każdej pięciu z grup. Trzy kolejne miejsca w 1/4 finału uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z tych, które zajęły trzecie lokaty. Pozostałe drużyny z trzecich miejsc zagrają w ćwierćfinale Pucharu CEV.

Zobacz także: Tabele Ligi Mistrzyń siatkarek. Sytuacja polskich klubów przed ostatnią kolejką

Gdzie oglądać piątą kolejkę CEV Champions League? Transmisje meczów Ligi Mistrzyń siatkarek na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Z trzech polskich klubów jedynie siatkarki Developresu Rzeszów mają szansę na dalszą rywalizację w Lidze Mistrzyń. Wygrały cztery mecze i zajmują pierwsze miejsce w grupie E. Muszą zdobyć jeden punkt w ostatnim meczu u siebie z SSC Palmberg Schwerin, by zapewnić sobie bezpośredni awans do ćwierćfinału.

Siatkarki PGE Budowlanych Łódź zajmują trzecie miejsce w grupie B i jeśli je utrzymają zagrają w Pucharze CEV. W ostatnim meczu zmierzą się na wyjeździe z Fenerbahce Medicana Stambuł.

ŁKS Commercecon Łódź zagra w Italii z broniącą trofeum drużyną A. Carraro Prosecco Doc Conegliano. Łódzkie siatkarki nie mają już szans na opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli grupy D i po tym spotkaniu zakończą rywalizację w europejskich pucharach.

Bezpośredni awans do ćwierćfinału zapewniły już sobie dwa zespoły. Są to Fenerbahce Medicana Stambuł w grupie B oraz A. Carraro Prosecco Doc Conegliano w grupie D.

Transmisje meczów 6. kolejki Ligi Mistrzyń siatkarek:

2026-02-04: CS Volei Alba Blaj – Volero Le Cannet (środa, godzina 16.45; transmisja – Polsat Sport Premium 2)

2026-02-04: Fenerbahce Medicana Stambuł – PGE Budowlani Łódź (środa, godzina 16.45; transmisja – Polsat Sport 2)

2026-02-04: VakifBank Stambuł – Savino Del Bene Scandicci (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport Premium 1)

2026-02-04: Igor Gorgonzola Novara – SL Benfica Lizbona (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 3)

2026-02-04: KS DevelopRes Rzeszów – SSC Palmberg Schwerin (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-02-04: OK Zeleznicar Lajkovac – Olympiakos Pireus (środa, godzina 18.45; transmisja – Polsat Sport Extra 3)

2026-02-04: Dresdner SC – Zeren SK (środa, godzina 18.45; transmisja – Polsat Sport Extra 1)

2026-02-04: Numia Vero Volley Milano – Eczacibasi Dynavit Stambuł (środa, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport Premium 2)

2026-02-04: Levallois Paris Saint-Cloud – Marica Płowdiw (środa, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport Extra 2)

2026-02-04: A. Carraro Prosecco Doc Conegliano – ŁKS Commercecon Łódź (środa, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 2).

LIGA MISTRZYŃ SIATKAREK - WYNIKI I TABELE