Finał ME piłkarzy ręcznych: Dania - Niemcy. Relacja live i wynik na żywo

Piłka ręczna

Dania - Niemcy to wielki finał mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych w 2026 roku. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Dania - Niemcy to absolutny klasyk wśród zmagań szczypiornistów. Obie nacje od dekad między sobą rozdają medale najważniejszych imprez i podobnie jest w tym roku. Warto podkreślić, że jest to starcie dwóch drużyn, które rywalizowały w finale ostatnich igrzysk olimpijskich w Paryżu. W nim zdecydowanie lepsi okazali się Duńczycy, którzy wygrali 39:26.

 

Skandynawowie w drodze do finału Euro ponieśli tylko jedną porażkę z Portugalią 29:31. Pokonali Macedonię Północną 36:24, Rumunię 39:24, Francję 32:29, Hiszpanię 36:31 oraz... Niemców 31:26. Do tego należy dodać zwycięstwa z Norwegią 38:34 i Islandią 31:28.

 

ZOBACZ TAKŻE: Optymistyczne spojrzenie na polską piłkę ręczną. Tomasz Włodarczyk wyjaśnia

 

Nasi zachodni sąsiedzi oprócz wspomnianej porażki z Danią, ulegli również Serbii 27:30. Triumfowali natomiast nad Austrią 30:27, Hiszpanią 34:32, Portugalią 32:30, Norwegią 30:28, Francją 38:34 i Chorwacją 31:28.

 

Niemcy czekają na zwycięstwo z Danią w meczu o stawkę od stycznia 2016 roku. Siedem kolejnych spotkań to wygrane ekipy z kraju Hamleta.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Dania - Niemcy na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport
