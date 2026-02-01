Finał ME piłkarzy ręcznych: Dania - Niemcy. Relacja live i wynik na żywo

Dania - Niemcy to absolutny klasyk wśród zmagań szczypiornistów. Obie nacje od dekad między sobą rozdają medale najważniejszych imprez i podobnie jest w tym roku. Warto podkreślić, że jest to starcie dwóch drużyn, które rywalizowały w finale ostatnich igrzysk olimpijskich w Paryżu. W nim zdecydowanie lepsi okazali się Duńczycy, którzy wygrali 39:26.

Skandynawowie w drodze do finału Euro ponieśli tylko jedną porażkę z Portugalią 29:31. Pokonali Macedonię Północną 36:24, Rumunię 39:24, Francję 32:29, Hiszpanię 36:31 oraz... Niemców 31:26. Do tego należy dodać zwycięstwa z Norwegią 38:34 i Islandią 31:28.

Nasi zachodni sąsiedzi oprócz wspomnianej porażki z Danią, ulegli również Serbii 27:30. Triumfowali natomiast nad Austrią 30:27, Hiszpanią 34:32, Portugalią 32:30, Norwegią 30:28, Francją 38:34 i Chorwacją 31:28.

Niemcy czekają na zwycięstwo z Danią w meczu o stawkę od stycznia 2016 roku. Siedem kolejnych spotkań to wygrane ekipy z kraju Hamleta.

KN, Polsat Sport