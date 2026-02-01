Miasto Szkła wygrywa w Lublinie

Bardzo dobre wejście w ten mecz zanotowali goście, którzy mogli liczyć na Martinsa Laksę i Bena Shungu. Później do ataku włączył się Jairus Hamilton, a różnica wzrosła aż do 11 punktów! PGE Start zareagował serią 7:0 i po wsadzie Filipa Puta znacznie zbliżał się do rywali. Taka sytuacja utrzymywała się jednak tylko przez chwilę. Dzięki trójce Michała Jankowskiego po 10 minutach było 20:30. W drugiej kwarcie Miasto Szkła utrzymywało swoją przewagę, m. in. dzięki trójkom Huberta Łałaka. Starali się to zmieniać głównie Liam O’Reilly oraz Bryan Griffin. Po zagraniu Ivicy Radicia różnica wynosiła 14 punktów. To nie był koniec! Po kolejnym rzucie z dystansu Jankowskiego wzrosła ona aż do 19 punktów. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 39:59.

Po przerwie drużyna trenera Wojciecha Kamińskiego zanotowała serię 9:0 - po trójce Filipa Puta zbliżyła się więc na 11 punktów. Szybko zareagowali na to Ben Shungu i Ivica Radić, dając więcej spokoju gościom. JP Tokoto i Quincy Ford starali się jeszcze poprawiać sytuację gospodarzy, ale nadal to było za mało. Po 30 minutach było 66:76. Lublinianie w czwartej kwarcie nie zamierzali się poddawać. Kolejne zagrania O’Reilly’ego i Puta oznaczały już tylko dwa punkty straty! Później ważne akcje dla ekipy trenera Marosa Kovacika kończyli jednak chociażby Shungu czy Hamilton. Ostatecznie po nerwowej końcówce Miasto Szkła wygrało 95:87.

Najlepszym zawodnikiem gości był Ben Shungu z 25 punktami i 8 asystami. Liam O’Reilly zdobył dla gospodarzy 20 punktów i 8 asyst.

IM, plk.pl