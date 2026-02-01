Nie żyje wielki sportowiec. Nie doczekał przeszczepu

Były sportowiec od dłuższego czasu chorował. Zmagał się z sarkoidozą, chorobą wymagającą przeszczepu płuc. Później okazało się, że cierpi również na nowotwór. Pięć dni przed śmiercią przeszedł operację onkologiczną. Przeszczepu już jednak nie doczekał. Zmarł 29 stycznia w wyniku powikłań związanych z chorobą płuc.

Miller od dziecka był związany ze sportem. Trenował sporty walki, specjalizując się w zapasach. Po przeprowadzce do Japonii zaczął sprawdzać się w sumo. Z czasem stał się jednym z najlepszych obcokrajowców w historii tej dyscypliny. Karierę zakończył w 2003 roku.

Nie był to jednak całkowity koniec ze sportem. Miller w latach 2004–2013 stoczył 23 walki MMA. Jego bilans wyniósł 6-16 (jeden pojedynek uznano za nieodbyty).

KP, Polsat Sport