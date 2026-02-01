Niesamowity wyczyn Polki! Pobiła legendarny rekord Włodarczyk

Krystian NatońskiInne

Anna Matuszewicz z pewnością do końca życia zapamięta tegoroczne zawody w skoku w dal podczas Gorzów Jump Festival. Polka rezultatem 6,77 pobiła... 46-letni rekord kraju należący do Anny Włodarczyk.

Uśmiechnięta sportsmenka z podniesionymi rękami trzyma baner z napisem "MEETING RECORD!". W tle widownia.
fot. PAP
Anna Matuszewicz ustanowiła nowy rekord Polski w skoku w dal

Matuszewicz udowodniła, że znajduje się w kapitalnej formie. Był to jej drugi występ w tym sezonie. Kilka dni wcześniej brała udział w zmaganiach w Dusseldorfie, gdzie z wynikiem 6,41 zajęła siódme miejsce.

 

W gorzowskiej imprezie 22-latka nie miała sobie równych. Decydująca okazała się ostatnia próba, która zakończyła się skokiem na odległość 6,77. To nowy rekord Polski poprawiony o trzy centymetry. Ten dotychczasowy należał do Anny Włodarczyk i był ustanowiony w 1980 roku! Nasza zawodniczka wyprzedziła na podium Milicę Gardasević z Serbii z rezultatem 6,61 oraz Libby Buder z Niemiec z wynikiem 6,58.

 

Świetna postawa Matuszewicz pozwoliła jej uzyskać przepustkę na halowe mistrzostwa świata, które odbędą się już w marcu w Toruniu, skąd pochodzi.

 

Gorzów Jump Festival to impreza, w której kobiety i mężczyźni rywalizują w skoku wzwyż oraz w dal.

