Nieudany debiut nowego trenera Rakowa. Wisła Płock lepsza w hicie kolejki

Nafciarze" zakończyli rozgrywki w 2025 roku na pozycji lidera, Raków na 4. miejscu.

Wynik otworzył Wiktor Nowak w 15. min. spotkania. Wcześniej sędzia zarządził krótką przerwę po tym, jak kibice z Częstochowy odpalili race. Po powrocie na murawę, Wisła zaczęła od rzutu rożnego, wykonywanego przez Daniego Pacheco. Piłka poszybowała wysoko i spadła pod nogi Nowaka, który wpakował ją do siatki.

W 58. minucie Wisła przeprowadziła kontrę, którą zamierzał zakończyć Nowak. Płockiemu pomocnikowi nie udało się pokonać Oliwiera Zycha, za to w odpowiednim miejscu znalazł się Deni Jurić, który wolejem zdobył drugą bramkę dla Wisły.

Bramkarz "Nafciarzy" skapitulował dopiero w 86. min., kiedy po podaniu Stratosa Svarnasa, strzelił bramkę kontaktową i ustalił wynik spotkania Jonatan Braut Brunes. Goście do ostatniego gwizdka sędziego próbowali doprowadzić do remisu, ale piłkarze Wisły skutecznie zablokowali bramkę.



Wisła Płock - Raków Częstochowa 2:1 (1:0)

Bramki: Nowak 15, Jurić 59 - Brunes 86.

Wisła Płock: Rafał Leszczyński - Marcus Haglind-Sangre, Dominik Sarapata (65. Dominik Kun), Marcin Kamiński, Nemanja Mijusković - Zan Rogelj (87. Kevin Custović), Quentin Lecoeuche, Wiktor Nowak, Dani Pacheco - Łukasz Sekulski, Deni Jurić (77. Giannis Niarchos).

Raków Częstochowa: Oliwier Zych - Stratos Svarnas, Bogdan Racovitan, Ariel Mosór (63. Tomasz Pieńko) - Jean Carlos Silva, Marko Bulat (63. Karol Struski), Oskar Repka, Michael Ameyaw (81. Mitja Ilenić) - Lamine Diaby-Fadiga (81. Bogdan Mircetić), Jonatan Braut Brunes, Patryk Makuch (63. Paweł Dawidowicz).

Żółta kartka - Wisła Płock: Dani Pacheco, Dominik Kun, Łukasz Sekulski, Rafał Leszczyński (po zakończeniu meczu). Raków Częstochowa: Jonatan Braut Brunes (po meczu).

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa).

Widzów: 4 093.

IM, PAP