Papszun zadebiutował w Legii. Niesamowite sceny w 90. minucie

W Warszawie Legię pogrążył Mariusz Stępiński, który zdobył obie bramki dla gości (23. i 90. minuta). Pod koniec pierwszej połowy rzutu karnego dla Legii nie wykorzystał Mileta Rajovic - jego strzał i dobitkę obronił Xavier Dziekoński, który popisał się też ważną interwencją kilkanaście sekund później, po uderzeniu głową Artura Jędrzejczyka z niewielkiej odległości.

W 76. minucie sędzia przyznał gospodarzom jeszcze jeden rzut karny. Tym razem do piłki podszedł już nie Rajovic, a Bartosz Kapustka, który pewnym strzałem doprowadził do wyrównania, ale tylko na niecały kwadrans.

Legia, która nie wygrała ligowego meczu od 28 września, jest przedostatnia w tabeli z 19 punktami. Tyle samo ma ostatni Bruk-Bet Termalica Nieciecza, który w poniedziałek, na zakończenie pierwszej tegorocznej kolejki, zmierzy się z Cracovią. Korona zgromadziła 27 punktów i zajmuje siódmą lokatę.

Legia Warszawa - Korona Kielce 1:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Mariusz Stępiński (24-głową), 1:1 Bartosz Kapustka (76-karny), 1:2 Mariusz Stępiński (90).

Sędzia: Patryk Gryckiewicz (Toruń). Widzów: 14 585.

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz – Kamil Piątkowski, Artur Jędrzejczyk (83. Patryk Kun), Radovan Pankov - Petar Stojanović (56. Rafał Augustyniak), Wahan Biczachczjan (83. Jakub Żewłakow), Juergen Elitim, Bartosz Kapustka (90+2. Antonio Colak), Kacper Urbański (66. Ermal Krasniqi), Arkadiusz Reca – Mileta Rajovic.

Korona Kielce: Xavier Dziekoński - Bartłomiej Smolarczyk, Konstantinos Sotiriou, Pau Resta - Hubert Zwoźny, Martin Remacle (64. Simon Gustafson), Tamar Svetlin, Konrad Matuszewski - Wiktor Długosz (90+2. Nono), Mariusz Stępiński (90+2. Władimir Nikołow), Antonin Cortes (64. Dawid Błanik).

