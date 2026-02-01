Pas mistrzowski nie zmienił właściciela! Co za walka wieczoru w UFC

Za nami pasjonujący pojedynek na gali UFC 325. W walce wieczoru rywalizacji w Sydney Alexander Volkanovski (28-4) pokonał Diego Lopesa (27-8) jednogłośną decyzją sędziów, tym samym broniąc mistrzowskiego pasa w wadze piórkowej.

Dwóch zawodników MMA walczących w oktagonie. Jeden z nich, w zielonych spodenkach, unika ciosu drugiego zawodnika w czarnych spodenkach.
fot. AFP
Alexander Volkanovski obronił pas mistrzowski UFC w wadze piórkowej

Początek walki był bardzo spokojny. Obaj zawodnicy próbowali wyczuć przeciwnika, żaden z nich nie był w stanie wypracować widocznej przewagi. W drugiej odsłonie kibice zobaczyli o wiele więcej kopnięć. Zawodnicy atakowali głównie nogi wykroczne oponentów. Pod koniec rundy Volkanovski kilka razy trafił oponenta mocny ciosami, jednak Lopes cały czas stał na nogach. Brazylijczyk na niecałą minutę przed końcem tej części pojedynku obalił rywala, jednak nie wyciągnął z tego żadnych większych korzyści.

 

W trzeciej rundzie Lopes ponownie przyjął na szczękę kilka mocnych ciosów, ale sam zrewanżował się oponentowi. Po jego prawym Volkanovski zachwiał się i upadł na matę, jednak błyskawicznie się podniósł, nie dając przeciwnikowi szansy na zakończenie pojedynku. W tej odsłonie obaj zawodnicy starali się utrzymać walkę w stójce. 


Tym samym wkroczyliśmy w "rundy mistrzowskie". "The Great" nie wyprowadzał wielu ciosów, ale był bardzo precyzyjny, czego nie można powiedzieć o zawodniku z Ameryki Południowej. Pod koniec rundy Australijczyk trafił przeciwnika kopnięciem w krocze, ale nie było to celowe uderzenie. Po chwili przerwy walka została wznowiona. 


W przeciwieństwie do czterech poprzednich odsłon, piąta część rywalizacji w dużej mierze przebiegała na macie. Lopes kilka razy próbował poddać mistrza, jednak ten nic sobie z tego nie robił i skupiał się na ciosach w parterze. Ostatecznie nikt nie potrafił zakończyć pojedynku przed czasem, a zatem decyzja należała do sędziów punktowych.

 

Kiedy ogłoszono werdykt, hala w Sydney "eksplodowała" radością. Sędziowie jednogłośnie wskazali bowiem na Australijczyka (49-46, 49-46, 50-45). To oznacza, że pas mistrzowski w wadze piórkowej nadal należy do Volkanovskiego.

Skrót walki Alexander Volkanovski - Diego Lopes:

AA, Polsat Sport
