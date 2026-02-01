PKO BP Ekstraklasa: Legia Warszawa - Korona Kielce. Relacja live i wynik na żywo
Legia Warszawa - Korona Kielce to mecz w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Korona Kielce na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o godzinie 17:30.
Legia Warszawa po koszmarnej rundzie jesiennej zdecydowała się na podpisanie kontraktu z Markiem Papszunem. Choć trudno będzie uratować ten sezon, oczekiwania są bardzo duże.
- Cieszę się, że tu jestem, bo to znaczy, że startujemy mimo tej aury i ruszają emocje związane z ekstraklasą. (...) Jeszcze nie towarzyszą mi wielkie emocje, bo daleko do meczu, ale czuję adrenalinę. Największe emocje będą na stadionie, gdy pojawimy się wśród kibiców. Po meczu będę mógł powiedzieć więcej - oznajmił szkoleniowiec Legii.
Rywalem zespołu Papszuna będzie Korona Kielce, która nieźle spisała się w rundzie jesiennej. Ponadto w zimie sprowadziła Simona Gustafsona czy Mariusza Stępińskiego. Mimo to trener Jacek Zieliński zachowuje spokój.
- Mecze z zespołem ze stolicy są zawsze wyzwaniem, czeka nas bardzo trudne zadanie - przyznał, cytowany przez PAP.
Jak ocenił obecną sytuację w Legii? - Zmiana trenera oznacza praktycznie nowy system gry. To także dodatkowy bodziec i wyzwanie dla zawodników. Dlatego spodziewamy się naprawdę bardzo trudnego meczu. Nikt się nie sugeruje tym, co się działo w rundzie jesiennej, pozycją Legii w tabeli, bo to nie ma nic do rzeczy - wyjaśnił.
