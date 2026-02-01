PKO BP Ekstraklasa: Motor Lublin - Pogoń Szczecin. Relacja live i wynik na żywo

Pogoń Szczecin nie zamierzała zwlekać i po słabej rundzie jesiennej dokonała kilku istotnych transferów. Przede wszystkim sprowadzono Kellyna Acostę z Chicago Fire oraz reprezentanta Węgier Attilę Szalaia. Zareagowano również na kontuzję Rajmunda Molnara i pozyskano Karola Angielskiego. Sporym osłabieniem będzie jednak utrata Adriana Przyborka, który podpisał kontrakt z Lazio.

Rywalem piłkarzy Thomasa Thomasberga będzie Motor Lublin, który również nie może zaliczyć poprzedniej rundy do udanych.

- Obecnie nasza sytuacja jest stabilna, ale w Ekstraklasie 13 drużyn miało nieudaną rundę jesienną. Tabela jest bardzo spłaszczona, więc jeden, dwa mecze mogą decydować o grze o utrzymanie lub o wyższe miejsca - przyznał trener Mateusz Stolarski, cytowany przez PAP.

Szkoleniowiec ma jednak powody do zadowolenia, gdyż po wielomiesięcznej przerwie do treningów powrócił Senegalczyk Mbaye N'Diaye.

Relacja live i wynik na żywo meczu Motor Lublin - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę 1 lutego o godz. 12:15.

HP, PAP