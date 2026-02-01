PlusLiga: Asseco Resovia Rzeszów - Bogdanka LUK Lublin. Relacja live i wynik na żywo

Spotkanie Asseco Resovii Rzeszów z Bogdanką LUK Lublin to absolutny hit 19. kolejki. Czwarty zespół tabeli podejmie mistrza Polski i aktualnego lidera PlusLigi. Gospodarze przystąpią do tego starcia po dwóch porażkach z rzędu - z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle w lidze oraz SVG Lueneburg w Lidze Mistrzów.

Goście z kolei po niespodziewanej przegranej w poprzedniej kolejce ligowej z Jastrzębskim Węglem odbudowali się zwycięstwem w LM. Siatkarze Stephane'a Antigi, mimo że przegrywali już 0:2 z belgijskim Knack Roeselare, finalnie wygrali po tie-breaku. Ten zakończył się wynikiem 15:13.

Transmisja spotkania Asseco Resovia Rzeszów - Bogdanka LUK Lublin w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Mecz odbędzie się w niedzielę 1 lutego. Początek o godz. 14:45