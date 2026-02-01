PlusLiga: Energa Trefl Gdańsk - PGE Projekt Warszawa. Relacja live i wynik na żywo

Energa Trefl Gdańsk znajduje się w całkiem niezłej formie. W pięciu ostatnich meczach zanotował cztery zwycięstwa, a poległ tylko po pięciosetowym boju z Indykpolem AZS Olsztyn. Zawodnicy Daniela Plińskiego szybko wrócili jednak na ścieżkę wygranych, gdyż pokonali na wyjeździe Cuprum Stilon Gorzów.

Zdecydowanie gorzej spisuje się ostatnio PGE Projekt Warszawa. Choć w środę rozbił na własnym parkiecie francuskie Montpellier HSC VB, w poprzednich sześciu spotkaniach poniósł aż pięć porażek. Nie dość, że dwukrotnie poległ w PlusLidze i Lidze Mistrzów, to nie dał rady Asseco Resovii Rzeszów w półfinale TAURON Pucharu Polski.

Transmisja spotkania Energa Trefl Gdańsk - PGE Projekt Warszawa w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Mecz odbędzie się w niedzielę 1 lutego. Początek o godz. 17:30.