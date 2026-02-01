PlusLiga: Indykpol AZS Olsztyn - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Relacja i wynik na żywo

Indykpol AZS Olsztyn po świetnym okresie niespodziewanie poległ we wtorek na własnym parkiecie z MKS-em Ślepsk Malow Suwałki. Wcześniej siatkarze Daniela Plińskiego wygrali w lidze pięć meczów z rzędu i niewiele brakowało, by sprawili sensację w półfinale TAURON Pucharu Polski. Ostatecznie po tie-breaku przegrali jednak z Bogdanką LUK Lublin.

Drużyna z Częstochowy nie może ostatnio ustabilizować formy. Bardzo dobrze spisuje się w rozgrywkach Challenge Cup, gdzie wyeliminowała Conqueridor Valencia w 1/8 finału. Fatalnie wygląda z kolei jej sytuacja w PlusLidze. Siatkarze Ljubomira Travicy przegrali ostatnio dwa spotkania z rzędu - z MKS-em Ślepsk Malow Suwałki oraz InPost ChKS Chełm - i obecnie zamykają tabelę ligową.

Transmisja spotkania Indykpol AZS Olsztyn - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Mecz odbędzie się w niedzielę 1 lutego. Początek o godz. 20:00.