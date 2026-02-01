Polacy z nadzieją na poprawę w Willingen. Pięciu Biało-Czerwonych w kwalifikacjach

Zimowe

W niedzielę w niemieckim Willingen odbędzie się drugi konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. W kwalifikacjach wystąpią Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł, Maciej Kot i Klemens Joniak.

Skoczek narciarski w niebieskim kombinezonie i białym kasku, pochylony na śniegu przed skokiem.
fot. PAP
Piotr Żyła

W sobotnim konkursie triumfował lider klasyfikacji generalnej PŚ Słoweniec Domen Prevc. Podium uzupełnili Japończyk Ren Nikaido i Niemiec Karl Geiger.

 

ZOBACZ TAKŻE: Adam Małysz zdradził słowa z tajnej narady! "By nasze twarze zniknęły”

 

Polacy wypadli słabiutko. Do serii finałowej awansował tylko Zniszczoł, który ostatecznie zajął 28. miejsce i zdobył pierwsze w sezonie trzy punkty w klasyfikacji generalnej PŚ.

 

Przypomnijmy, że do Willingen nie pojechali reprezentanci Polski, którzy przygotowują się do startu w igrzyskach olimpijskich: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Anna Twardosz i Pola Bełtowska.

 

Niedzielne kwalifikacje rozpoczną się o godzinie 11:45. Konkurs zaplanowano na godz. 16:00.

KP, PAP
SKOKIZIMOWE
