Polacy z nadzieją na poprawę w Willingen. Pięciu Biało-Czerwonych w kwalifikacjach

W sobotnim konkursie triumfował lider klasyfikacji generalnej PŚ Słoweniec Domen Prevc. Podium uzupełnili Japończyk Ren Nikaido i Niemiec Karl Geiger.

Polacy wypadli słabiutko. Do serii finałowej awansował tylko Zniszczoł, który ostatecznie zajął 28. miejsce i zdobył pierwsze w sezonie trzy punkty w klasyfikacji generalnej PŚ.

Przypomnijmy, że do Willingen nie pojechali reprezentanci Polski, którzy przygotowują się do startu w igrzyskach olimpijskich: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Anna Twardosz i Pola Bełtowska.

Niedzielne kwalifikacje rozpoczną się o godzinie 11:45. Konkurs zaplanowano na godz. 16:00.

KP, PAP