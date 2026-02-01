Polsat Sport Talk - 02.02. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Gościem Marcina Lepy w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, Magdalena Tascher.



Tematem rozmowy będą perspektywy rozwoju łyżwiarstwa figurowego i infrastruktury do jego uprawiania w Polsce.



Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go.

Polsat Sport