Polsat Sport Talk - 02.02. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Czas na kolejny odcinek programu Polsat Sport Talk. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.
Gościem Marcina Lepy w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, Magdalena Tascher.
Tematem rozmowy będą perspektywy rozwoju łyżwiarstwa figurowego i infrastruktury do jego uprawiania w Polsce.
Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go.
Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Co kształtuje polskiego kibica? Polsat Sport Talk - 26.01