Polsat Sport Talk - 02.02. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Czas na kolejny odcinek programu Polsat Sport Talk. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

fot. Polsat Sport

Gościem Marcina Lepy w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, Magdalena Tascher.


Tematem rozmowy będą perspektywy rozwoju łyżwiarstwa figurowego i infrastruktury do jego uprawiania w Polsce. 


Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go.

 

