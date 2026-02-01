Polska tenisistka zaskoczyła! Pierwszy raz od czterech lat

Po raz ostatni Katarzyna Piter rozegrała singlowe zawody w styczniu 2022 roku. Wtedy podczas eliminacji turnieju WTA w Adelajdzie lepsza okazała się Belgijka Kirsten Flipkens.

Teraz Polka ponownie wystąpiła w grze pojedynczej. Wzięła udział w kwalifikacjach do imprezy rangi WTA 500 w Abu Zabi. Pierwsza runda zakończyła się sukcesem. 34-latka pokonała bowiem 6:4, 6:3 Brytyjkę Emily Webley-Smith.

O miejsce w głównej drabince zmagań Piter walczyła z Simoną Waltert. 87. zawodniczka rankingu WTA nie dała Polce żadnych szans. W pierwszej partii triumfowała do zera, a w drugiej - do trzech, odprawiając naszą rodaczkę.

Piter pozostał w Abu Zabi jeszcze występ w docelowym deblu w parze z Dariją Jurak Schreiber. Polsko-chorwacka para zmierzy się w pierwszej rundzie turnieju głównego ze Słowaczką Terezą Mihalikovą i Brytyjką Olivią Nicholls.

Urodzona w Poznaniu tenisistka udanie zainaugurowała rok 2026 w grze podwójnej. W styczniu, razem z Indonezyjką Janice Tjen, sięgnęła po tytuł w Hobart (WTA 250).